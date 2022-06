City presenterte Haaland – 22 år etter faren: – Har alt vi ønsker

Dermed er en av sommerens mest ventede signeringer klare. Det ble allerede 10. mai klart at Manchester City hadde kjøpt jærbuen ut av kontrakten med Borussia Dortmund, men en offisiell bekreftelse har latt vente på seg.

– Dette er en stolt dag for meg og familien, sier Haaland til klubbens nettsider.

Haalands kontrakt strekker seg til 2027. Faren Alfie Haaland signerte selv for Manchester City 13. juni for 22 år siden.

– Jeg har alltid sett på City og har elsket å gjøre det de siste sesongene. Du kan ikke annet enn å beundre spillestilen deres, den er spennende, og de skaper mange sjanser, som er perfekt for en spiller som meg, sier Haaland.

– Alt vi ønsker i en spiss

Haaland har ikke ønsket å uttale seg om overgangen før det ble klart. Han var taus om temaet på pressekonferansen under den nylige landslagssamlingen og har ytret få ord i pressesonen etter kampene.

Derimot har Manchester Citys styreformann Khaldoon Al Mubarak i et intervju på klubbens nettsider kalt Haaland «veldig unik», og at de lyseblå trolig får «en av de beste midtspissene i verden» i den norske 21-åringen.

– Erling har alt vi ønsker i en spiss, og vi er sikre på at han vil utmerke seg i denne troppen og dette systemet, sier fotballdirektør Txiki Begiristain.

Haaland scoret søndag sitt 20. mål for Norge og tok totalen sin opp til 42 mål på 39 kamper i alle turneringer denne sesongen. Av disse har 13 kommet på ni kamper med landslaget.

Oppkjøring i USA

Neste sesong vil han være i posisjon til å fortsette målfesten når han slutter seg til et av de beste lagene i verden. City er regjerende Premier League-mester, men de har i de siste årene manglet en konsekvent spiss. Sergio Agüero forlot i fjor sommer klubben etter noen år uten den store leveringen.

Den foregående sesongen har Gabriel Jesus vist seg fra en bedre side enn før, men det skal likevel ikke ha holdt for klubbledelsen. Brasilianeren er dessuten ryktet bort fra klubben.

– Jeg ønsker å score mål, vinne trofeer og forbedre meg som fotballspiller, og jeg er sikker på at jeg kan gjøre det her. Dette er en bra overgang for meg, og jeg kan ikke vente med å komme i gang i pre-season, sier jærbuen.

City spiller sin første oppkjøringskamp for neste sesong 21. juli mot mexicanske Club América i USA. Deretter venter Haalands gamle Dortmund-rival Bayern München tre dager senere.

Dette er fotballklubben Manchester City

* Fullt navn: Manchester City Football Club

* Stiftet: I 1880 som St. Mark’s (West Gorton), fra 16. april 1894 som Manchester City.

* Kallenavn: The Citizens, The Sky Blues

* Hjemmebane: Etihad Stadium (City of Manchester Stadium)

* Eier: City Football Group (Abu Dhabi)

* Styreleder: Sjeik Khaldoon Al Mubarak

* Manager: Josep Guardiola

* Utvalgte meritter: 8 ligatitler, 6 FA-cuptitler, 8 ligacuptitler, 1 tittel i cupvinnercupen.

* Norske spillere (med A-lagskamper): Åge Hareide (1981-82), Kåre Ingebrigtsen (1992-1994), Alfie Haaland (2000-2003), Egil Østenstad (2001), Abdisalam Ibrahim (2010), Erling Braut Haaland (2022-)

* Aktuell: Presenterte Erling Braut Haaland mandag.