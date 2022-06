Verstappen økte luken i VM – tok seieren i Baku da Ferrari feilet

Leclerc startet fremst men mistet fort plassen sin. I forbindelse med rot i depotstoppene tidlig tok han imidlertid over ledelsen igjen. Etter 21 runder begynte det å ryke av bilen hans og han måtte bryte.

– Vi hadde 12-13 sekunder ned til Max og jeg hadde kontroll. Det er mange poeng tapt – igjen, sa Leclerc til Viaplay.

Det førte til at Verstappen nærmest kunne «trille» inn til sin femte seier denne sesongen. Luken i VM-sammendraget er nå på 21 poeng. Sergio Pérez ble nummer to og tok samtidig over annenplassen i VM, mens Mercedes-fører George Russell ble nummer tre.

Leclerc ligger på tredjeplass i VM og har 34 poeng opp til Verstappen.

Leclerc har startet fremst i tre av de fire siste VM-rundene, men han står nå uten triumf på de fem siste løpene. På den tiden har Verstappen vunnet fire løp og Perez ett.

Etter ni runder fikk Ferrari-bilen til Carlos Sainz problemer. Han kom seg ikke tilbake på banen og måtte bryte. Etter 21 runder var dermed begge bilene til Ferrari ute av spill.

Det ble til en gavepakke for Red Bull som da lå med Verstappen og Perez i front og sikret viktige poeng både i fører- og lagmesterskapet.

Neste VM-runde kjøres i Montreal i Canada førstkommende helg.

