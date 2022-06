Søndagens direkte TV-sport

09.00: Sandvolleyball, VM i Roma, innledende gruppespill hele dagen. (Vsport+)

09.30: Motorsport, Formel 2, Aserbajdsjans Grand Prix i Baku (VM-runde 6 av 13), med Dennis Hauger på start. (Vsport1)

11.50: Hestesport, sprangridning. Nations cup fra Sopot i Polen. (SVT1)

12.00: Padling, VM i elvepadling fra Praha, Tsjekkia. Andre dag. (Eurosport N)

13.00: Motorsport, Formel 1, Aserbajdsjans Grand Prix i Baku, VM-runde 8 av 22. (Vsport1)

13.30: Golf, Scandinavian Mixed (2 mill. dollar), europatour kvinner og menn i Halmstad, Sverige. De 72 beste kvinnene i verden er med, ikke like sterk deltakelse fra mennene. (Vsport Golf)

15.00: Tennis, ATP-turnering menn i Stuttgart, Tyskland, gress, ATP250. Finale. (Vsport3)

15.00: Volleyball, Silverleague, gruppespill siste omgang: Sverige – Estland fra Lund Idrottshall. (SVT1)

15.10: Sykling, Critérium du Dauphiné i Frankrike, verdenstouren (21 av 33): 8. og siste etappe, 139,2 km Saint-Alban-Leysse – Plateau de Solaison. Slovenske Primoz Roglic (Jumbo-Visma) har overtatt ledelsen foran den siste etappen. Tobias Halland Johannessen (Uno-X) er eneste nordmann i tetsjiktet der han ligger på 7. plass. (Eurosport N, TV2 Sport1)

15.30: Håndball, tysk Bundesliga menn (34. og siste runde): Kiel – Göppingen. (Vsport2)

16.00: Fotball, Toppserien kvinner (14. runde): Rosenborg – Brann fra Lerkendal stadion. Her skal hjemmelaget prøve å slå Branns tilskuerrekord fra forrige helg. Da må det komme flere enn 10.500 tilskuere på Lerkendal, som vanligvis ikke er Rosenborg-damenes hjemmebane. (NRK1)

18.00: Fotball, Nasjonsligaen menn, B-divisjonen gruppe 4 (4. runde): Norge – Sverige fra Ullevaal stadion. Skal Norge klare å slå svenskene i to kamper på rad? Kampen er utsolgt og Norge kan ta et langt steg mot gruppeseier med gevinst også her. (TV2) C-divisjonen, gruppe 4: Georgia – Bulgaria fra Tbilisi. (TV2 Sport Premium), Nord-Makedonia – Gibraltar fra Skopje. (TV2 Sport Premium2)

18.00: Golf, LPGA-turnering kvinner (1,75 mill. dollar) i Galloway, New Jersey. (Vsport Golf)

18.00: Friidrett, Folksam Grand Prix fra Sollentuna. (SVT2)

18.30: Motorsport, IndyCar Series. Grand Prix of Road America. (Vsport3)

19.00: Sandvolleyball, VM i Roma, innledende gruppespill: Menn, gruppe H: Anders Mol/Christian Sørum – Leon Luini/Ruben Penninga, Nederland. Det norske laget slo Italia ovebevisende 2-0 i lørdagens kamp. (Vsport+)

19.00: Golf, PGA-turnering menn (8,7 mill. dollar) i Toronto, Canada. (Eurosport N)

20.00: Baseball, Major League Baseball: Minnesota Twins - Detroit Tigers. (Vsport2)

20.45: Fotball, Nasjonsligaen menn (4. runde): A-divisjonen, gruppe 2: Sveits – Portugal fra Genève. Hjemmelaget har startet med tre nederlag og har mye å rette opp her. (TV2 Sport Premium), Spania – Tsjekkia fra Málaga. (TV2 Sport Premium2)

21.30: Motorsport, NASCAR. Cup Series. Toyota/Save Mart 350. (Vsport3)

22.00: Friidrett, Continental Tour. New York Grand Prix. (Vsport1)

01.30: Ishockey, junior-VM for damer, andre semifinale fra Madison, USA. (SVT1)

