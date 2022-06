RBK feiret foran rekordmange tilskuere – sørget for Branns første tap

Vinnermålet kom takket være to spillere som tidligere denne uken ble tatt ut til Norges tropp til fotball-EM i England i sommer. 21 år gamle Anna Jøsendal slo inn et flott innlegg, og i boksen dukket Synne Skinnes Hansen opp og sendte ballen i nettet til stor jubel fra de mange oppmøtte.

– Det var dritdigg at den gikk inn. Sykt gøy å score på Lerkendal. Det var jubel, og jeg måtte ta en liten løperunde der, sa Hansen om vinnermålet til NRK etter kampen.

Brann skapte gode muligheter på tampen av oppgjøret, men måtte skuffet gå av banen med tap for første gang denne sesongen.

– De er bedre enn oss i den avsluttende fasen i dag. Det er ikke mange sjanser i kampen, men de er råere på en av dem de får. Vi kan ikke bare vinne. Vi gratulerer Rosenborg med seieren i dag, all ære til dem for det, sa Brann-trener Alexander Straus.

Bergenserne topper fortsatt tabellen med 37 poeng etter 14 kamper spilt. Vålerenga og Rosenborg har 32 poeng, men Oslo-klubben har én kamp til gode på rivalene.

Tabelltopp

Med RBKs seier over Brann kan ikke bergenserne gi bort mange flere poeng i kampen om tabelledelsen. Vålerenga slo Røa 4-0 tidligere søndag og har bedre målforskjell enn bergenserne. Vinner Oslo-laget sine fem siste kamper i grunnserien, vil Brann havne bak Vålerenga på tabellen med et nytt tap.

Vålerenga får uansett en tøff oppgave neste helg, når det skal spilles nok en toppkamp i Toppserien. Da tar Rosenborg imot Vålerenga på lagets opprinnelige hjemmebane.

Etter 18 serierunder vil de fire beste lagene i Toppserien gå videre til et sluttspill. Der vil førsteplassen fra grunnserien starte med seks poeng, mens de tre påfølgende lagene starter med henholdsvis fire, to og null poeng.

Da vil det spilles flere og avgjørende toppkamper, som kan føre til nye publikumsrekorder i norsk kvinnefotball.

Før Brann slo ny rekord med 10.582 tilskuere i 1-0-seieren over VIF på Brann Stadion sist helg, var rekorden 8856 tilskuere fra NM-finalen i 2006 mellom Røa og Asker på Bislett Stadion. Tilskuerrekorden i Toppserien lød på 3451 for en drøy uke siden.

Fortjent ledelse

Foran det rekordstore publikummet på Lerkendal var RBK mest pigge fra start søndag. Det var ikke ufortjent at trønderne tok ledelsen. Allerede etter åtte minutter hadde Cesilie Andreassen sendt et skremmeskudd fra like utenfor 16-meteren som traff tverrligger.

Jøsendal fortsatte å herje for RBK, som likevel slapp seg litt bakpå utover i omgangen mot serielederen.

Like før pause var Hansen nær ved å bli tomålsscorer da Rosenborg kontret kjapt. Emilie Joramo vant ballen og spilte til Andreassen, som sendte den videre til Hansen på høyrekanten. 26-åringen skjøt over, men RBK kunne uansett gå til pause med 1-0-ledelse.

Rosenborg-kaptein Mali Næss erkjente til NRK i pausen at hjemmepublikummet bidro til den gode starten på kampen.

– Det er skikkelig artig. Du bare kjenner det gir et ekstra gir når de heier, så takk til dem, sa Næss.

Holdt unna

I pausen ble det klart at Joramo forlenger kontrakten med RBK til tross for stor interesse fra utenlandske klubber. 20-åringen har forlenget sin avtale til å vare ut de to neste sesongene.

Tilbake på banen ble Rosenborg spilt lave av Brann fra start av 2. omgang. Det førte ikke til store sjanser umiddelbart, men etter en times spill ropte bergenserne på straffespark.

En corner fra Brann ble sendt inn i boksen, der ballen spratt opp i armen til Joramo, som fikk klarert ballen. Brann-spillerne protesterte til dommer Emilie Torkelsen, men ble ikke hørt.

Etter drøyt 70 minutter fikk Branns Berglind Thorvaldsdottir en kjempemulighet. Den islandske landslagsspilleren fikk stå helt alene på bakerste stolpe etter en dødball, men avslutningen fra kort hold gikk langt utenfor.

De rødkledde kom seg til et par gode muligheter de siste ti minuttene av kampen, men fikk aldri satt RBK-keeper Lene Christensen særlig på prøve.

Neste helg får Brann en sjans til å komme tilbake på vinnersporet i bortekampen mot byrival Arna-Bjørnar.

Toppserien kvinner søndag, grunnserien, 14. runde:

Avaldsnes – Kolbotn 0-3, LSK Kvinner – Arna-Bjørnar 2-0, Lyn – Stabæk 1-2, Røa – Vålerenga 0-4, Rosenborg – Brann 1-0.