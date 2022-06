Janne Andersson om Haaland: – Brutalt sterk

– Vi innledet kampen brukbart, men Haaland var brutalt sterk da han scoret. Vi justerte litt og fikk til en hel del fine angrep. Ved pause så det helt OK ut, men tidlig i 2. omgang var det en merkelig situasjon som endte med straffespark ut av ingenting. Vi gjorde bytter som ga energi i laget og tok tak i matchen. Etter reduseringen følte vi at vi kunne ta dem igjen, men så kom 3-1 på nye sterke individuelle prestasjoner, oppsummerte han.

Han reagerte sterkt på sidelinja da Norge fikk straffe etter VAR-titting. Etterpå var han mildere.

– Jeg syntes det så ut som om han (Alexander Sørloth) søkte kontakt. Jeg har ikke sett situasjonen om igjen, men om Robin (Olsen) var på ham, så var det vel straffe, sa han.

Andersson trakk fram at de mange skadene og utelukkelsene gjorde at han stilte et yngre og mer urutinert lag enn godt var.

For mange unge

– Det er kjempefint med nye, unge spillere, men det ble kanskje litt mange. Det som har vært en rotete situasjon i troppen ble fullbyrdet da Ludde (Ludwig Augustinsson) ble skadd under oppvarmingen, sa han.

Andersson har hatt forfall på forfall på stopperplass, og duoen som spilte på Ullevaal debuterte mot Serbia torsdag.

– Haaland er en fantastisk spiss, og i dag stilte vi med to midtstoppere som til daglig spiller i Allsvenskan. Det var lærdom for våre spillere å møte ham, og det kan betale seg i framtiden.

Tungt år

Det har vært et tungt år for Andersson og hans lag. VM-plassen røk i omspillet i mars, og etter å ha innledet nasjonsligaen med seier i Slovenia har Sverige nå tapt tre kamper på rad. Flere spør om Anderssons nye 4-3-3/4-5-1-formasjon bør skrotes, men Andersson ville ikke felle noen dom.

– Vi kommer til å evaluere, men jeg synes det er positive tendenser angrepsmessig. Forsvarsmessig bør ikke formasjonen spille noen rolle, sa han.

Det ble også stilt spørsmål rundt vrakingen av Anthony Elanga fra start.

– Jeg pratet med ham om det i går. Jeg syntes Robin Quaison var god mot Serbia og ville gi ham sjansen igjen, men gjøre tidlige bytter, sa han.

Tapet betyr at Sverige ikke kan ta igjen Norge på tabellen i nasjonsligaen, og laget kan bli nødt til å skjerpe seg for å holde Slovenia bak seg og unngå nedrykk.