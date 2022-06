Dennis Hauger tok sin andre seier i Formel 2 i dramatisk Baku-løp

Etter som at sikkerhetsbilen hadde avbrutt løpet flere ganger etter uhell og krasj, måtte løpet avsluttes på tid i stedet for runder. Med fem minutter igjen lå Hauger som nummer to bak estiske Jüri Vips. Da kjørte Vips av banen og Hauger gikk opp i ledelsen.

Etter som at det var lite tid igjen ble løpet avsluttet bak sikkerhetsbilen, noe som førte til at Hauger kunne juble for sin andre seier.

Han tok sin første seier i sprintløpet i Monaco forrige VM-runde. Søndag sikret han seg sin første seier i et hovedløp, det mest prestisjetunge i Formel 2-sporten.

Uhell

Det ble et dramatisk løp med flere uhell og avbrudd av sikkerhetsbil. Midtveis tjente Hauger da de to Hitech-førerne Marcus Armstrong og Vips kolliderte i hverandre. Da lå Hauger på tredjeplass og kom seg raskt opp til 2.-plass.

Han presset deretter Vips i front og var ved flere anledninger nære ved å komme seg forbi, og med fem minutter igjen gjorde Vips en feil som sendte ham i veggen og ødela løpet for ham.

Hauger har vært god ut av startblokkene i flere av løpene denne sesongen. Det var dermed knyttet spenning til om nordmannen kjapt kunne avansere fra tredje startposisjon.

God start

Han startet godt, men kom seg ikke forbi noen av de to som startet foran ham. Derimot ble han forbikjørt av Armstrong i løpet av de første svingene. Deretter måtte sikkerhetsbilen ut da det hadde skjedd et uhell allerede i den første svingen.

På den niende runden gikk flere av førerne inn i depotet, blant andre Hauger. Der tjente han en plass som følge av et raskt dekkskifte.

Etter hvert gjorde flere uhell til at løpet utviklet seg i den dramatisk retning. Neste VM-runde kjøres på Silverstone i Storbritannia første helgen i juli.

