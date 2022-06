Lørdagens direkte TV-sport

09.00: Ishockey. Junior-VM for damer, andre kvartfinale fra Madison, USA. (SVT1)

09.00: Sandvolleyball, VM i Roma, innledende gruppespill hele dagen. Første norske lag skal i aksjon klokka 13.00. (Vsport+)

11.00: Motorsport, 24-timers-løp fra Le Mans. (Eurosport 1)

11.15: Motorsport, Formel 2, Aserbajdsjans Grand Prix (VM-runde 6 av 13) i Baku, sprintløp med Dennis Hauger på start, første race. Han kom seg helskinnet gjennom en dramatisk kvalifisering fredag der han endte på tredjeplass. (Vsport1)

11.30: Tennis, ATP-turnering menn i Stuttgart, Tyskland, gress, ATP250. Semifinaler. (Vsport3)

12.00: Padling, VM i elvepadling fra Praha, Tsjekkia. Første dag. (Eurosport N)

12.55: Motorsport, Formel 1, tredje treningsrunde foran Aserbajdsjan Grand Prix i Baku. Kvalifisering fra 15.45. (Vsport1)

13.00: Sandvolleyball, VM i Roma, innledende gruppespill: Menn, gruppe F: Ondrej Perucic/David Schweiner, Tsjekkia – Mathias Berntsen/Hendrik Mol, Norge. (Vsport+)

13.00: Darts, World Series fra København. (Vsport2)

13.00: Golf, Scandinavian Mixed (2 mill. dollar), europatour kvinner og menn i Halmstad, Sverige. De 72 beste kvinnene i verden er med, ikke like sterk deltakelse fra mennene. (Vsport Golf)

14.15: Sykling, Critérium du Dauphiné i Frankrike, verdenstouren (21 av 33): 7. etappe, 134,8 km Saint-Chaffrey – Vaujany. Nest siste etappe er dette der Wout Van Aert fra Belgia (Jumbo-Visma) leder sammenlagt. Tobias Halland Johannessen er beste nordmann på 17. plass sammenlagt, 2.39 bak lederen. (Eurosport N, TV2 Sport1)

18.00: Fotball, Nasjonsligaen menn (3. runde): B-divisjonen, gruppe 1: Irland – Skottland fra Aviva Stadium i Dublin. Irland er både målløse og poengløse etter sine to første kamper. Slik bør det helst ikke se ut etter dette nabooppgjøret. (TV2 Sport Premium). C-divisjonen, gruppe 1: Færøyene – Litauen fra Tórsvøllur Stadion i Torshavn. (TV2 Sport Premium2)

18.00: Motorsport, IndyCar Series. Grand Prix of Road America. Kvalifisering. (Vsport3)

19.00: Golf, PGA-turnering menn (8,7 mill. dollar) i Toronto, Canada. (Eurosport N)

19.10: Håndball, sluttspill eliteserien menn, finale 4. kamp (best av 5): ØIF Arendal – Elverum. Det står 1-2 i kamper og Elverum får andre matchball her. (TV2 Sport2)

20.00: Sandvolleyball, VM i Roma, innledende gruppespill: Menn, gruppe H: Anders Mol/Christian Sørum – Davide Benzi/Carlo Bonifazi, Italia. Gode minner med den norske duoen Møl og Sørum (bildet) fra OL-triumfen i fjor. (Vsport+)

20.00: Darts, World Series fra København. (Vsport1)

20.00: Golf, LPGA-turnering kvinner (1,75 mill. dollar) i Galloway, New Jersey. (Vsport Golf)

20.00: Baseball, Major League Baseball: Minnesota Twins -Tampa Bay Rays. (Vsport2)

20.45: Fotball, Nasjonsligaen menn (3. runde): A-divisjonen, gruppe 3: England – Italia fra Molineux Ground i Wolverhampton. England har innledet sin pulje med tap og uavgjort i de to første kampene. (TV2 Sport Premium). Gruppe 4: Wales – Belgia fra Cardiff City Stadium i Cardiff. (TV2 Sport Premium2)

01.00: Motorsport, NASCAR. Camping World Trucks Series. Door Dash 250. (Vsport3)

02.00: Ishockey, NHL-sluttspillet, semifinale, 6. kamp (best av 7): Eastern Conference: Tampa Bay Lightning – New York Rangers fra Amalia Arena i Tampa. Hjemmelaget leder 3-2 i kamper og kan sikre finaleplassen her. (Vsport1)

