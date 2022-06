Kyrgios hevder seg utsatt for rasisme

Kyrgios er kjent for å la sin frustrasjon komme mer til syne enn mange andre i verdenseliten. Mot Murray tapte han 6-7 (5-7), 2-6 etter å ha vært svært nær seier i det første settet i semifinalen av ATP 250-turneringen i Stuttgart.

Denne gangen mener Kyrgios grunnen til raseriet var god. Etter kampen opplyser han at han ble utsatt for rasisme.

– Når skal dette stoppe at man må håndtere rasistiske utsagn fra publikum? skriver han på Instagram.

– Jeg forstår at oppførselen min ikke alltid er den beste hele tiden, men «din lille svarte sau, hold kjeft og spill» – små kommentarer som det er ikke akseptabelt, fortsetter han.

Da Kyrgios snakket tilbake til noen blant publikum, fikk han poengstraff og deretter tapte han et game. Han knuste også en racket.

Murray på sin side er klar for finale og skal spille for en tittel for første gang siden 2019 når han møter Matteo Berrettini på gresset i Stuttgart søndag.

– Det var ikke ordentlig kamp. Han startet bra, men mot slutten ble han frustrert. Det første settet var tøft, og avslutningen der var det avgjørende, sa Murray.

Skotten sa han ikke hørte hva som ble sagt blant publikum i det andre settet.

[ Casper Ruud får ny bestenotering på verdensrankingen ]