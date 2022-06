Halland Johannessen imponerte i Dauphiné – på 7.-plass sammenlagt

Uno-X-rytteren hadde krefter mot slutten og rykket fra sin gruppe og gikk inn som femtemann i mål i Vaujany.

Johannessen har overtatt den hvite ungdomstrøya i etapperittet og er nummer sju sammenlagt, 2.05 minutter bak Primoz Roglic.

– Dette viser at arbeidet vi legger ned, leder i riktig retning. Jeg mangler fortsatt det siste lille for å vinne en etappe, men det er en ny mulighet i morgen for å gjøre en god etappe. Vi kommer til å kjøre som vi alltid pleier og forsøke å vinne, sa Halland Johannessen til arrangøren, gjengitt av TV 2.

Movistar-rytteren Verona og Kenny Elissonde lå sammen i front med en gruppe på tre ryttere halvminuttet bak seg. Under den siste tøffe stigningen fikk spanske Verona en luke ned til Elissonde, som måtte gi seg og til slutt endte på 25.-plass. Dermed kunne 29 år gamle Verona juble for sin første store proffseier.

Roglic stakk fra hovedfeltet og jaktet på en etappeseier, men det var i seneste laget for sloveneren, som måtte ta til takke med 2.-plass. Danske Jonas Vingegaard ble nummer tre.

Åttende og siste etappe er en hard klatreetappe fra Saint-Alban-Leysse til Plateau de Salaison.

– Jeg satser på at formen holder seg til i morgen, men det blir enda hardere enn i dag, så vi får se. Det er gøy å sykle, sa Halland Johannessen.

