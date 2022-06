Zidane skal være enig med Paris Saint-Germain om trenerjobb

Ifølge Europe 1 er PSG i prinsippet enige med Zidane om en avtale som gjør ham til klubbens trener fra kommende sesong.

Mauricio Pochettino er for tiden klubbens trener, men det har i lang tid hersket spekulasjoner om at argentinerens avgang er nær forestående.

Tross sin meritterte karriere har Zidane aldri trent et fransk klubb- eller landslag. Han startet trenerkarrieren sin i Real Madrid, der han flyttet fra klubbens akademilag til A-laget i 2016.

Deretter vant han mesterligaen med laget tre ganger og ligaen to ganger. I tillegg kunne de hvitkledde juble for to triumfer i klubb-VM og to supercuptitler under franskmannens ledelse.

Mesterligajakt

Han ble kåret til årets trener av Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) i 2017, og han ble av fransk fotball kåret til årets trener i 2016 og 2017.

Zidane tar etter alt å dømme over et PSG-lag som sist sesong ikke fikk det helt til å svinge ute i Europa, tross en overbevisende tittel i hjemlig liga. Det ble mesterligaexit mot nettopp Real Madrid i åttedelsfinalen.

Den franske storklubben jakter stadig sin første mesterligatriumf. PSG har ikke lagt skjul på at det er det de ønsker seg mest.

Ny Mbappé-kontrakt

Foran kommende sesong har superstjernen Kylian Mbappé signert en ny kontrakt med klubben. Han hadde etter rapportene en muntlig avtale med Real, men PSG greide til slutt å beholde sitt største trekkplaster.

Dermed kan Zidane få både Mbappé, Lionel Messi og Neymar å rutte med i angrepsrekken.