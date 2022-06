Solbakken vil jobbe med det mentale før Sverige-kampen

– Så langt inn i samlingen er grøten litt tyngre å tygge om morgenen, og hotellet litt trangere. For mange handler det å være sliten bare om kropp og bein, men å stå distansen mentalt er like viktig som å gjøre det fysisk. Dette handler for de fleste av dem om det siste de skal gjøre før ferien. Vi skal forberede oss godt og klare å ta ut det siste, sier han.

Han har fortsatt en skadefri tropp, men mange har startet tre kamper på en uke og jobbet hardt for de sju poengene Norge har sikret seg.

Fredag var det restitusjon for dem som spilte mest. Fredrik Aursnes var den eneste av dem som spilte minst en omgang mot Slovenia, som var med på fotballøkta på Ullevaal, der 13 utespillere og to keepere var i aksjon. De 12 andre trente alternativt. Noen av dem tøyde på sidelinjen mens reservene trente.

Solbakken mener at det tøffe kampprogrammet med fire landskamper på elleve dager ikke er det problemet mange vil ha det til.

Spilt for lite

– Det er en utfordring for dem som har spilt 50 eller 60 kamper, men for våre bør det ikke være det. Meling, Bjørkan, Holmgren, Ryerson, Strandberg, Lode har alle spilt altfor lite fotball, og det har Sander Berge også, ramser han opp.

– Haaland har hatt to ganske lange skadeperioder. Akkurat nå tror jeg det mentale er mer utfordrende enn det fysiske.

Han trekker fram Martin Ødegaard som et eksempel på hva spillerne orker.

– Han er en av dem som har spilt veldig mye siste sesong, men i 2. omgang mot Slovenia var han helt rå. Han er en stor leder på banen og viser ekstrem vilje, sier han.

Stefan Strandberg var den spilleren Solbakken valgte å spare mot Slovenia. Stopperen sa etterpå at han følte seg klar og gjerne skulle ha spilt.

– Det var en veldig god vurdering å spare ham. Det er bra at Stefan vil spille, men det er godt at det er noen voksne rundt ham som kan ta slike avgjørelser, sier landslagssjefen.

Skvise ut det siste

Solbakken ser ikke for seg begrensninger på spilletid mot Sverige. Han fikk spørsmål om det er aktuelt å la Haaland spille hele kampen mot Sverige.

– Ja, det tror jeg. Søndag gjelder det å skvise ut det siste, og det er ingen umulighet.

Poengtapet mot Slovenia var en nedtur etter to knallsterke borteseire.

– Før pause var vi under pari, men Slovenias fire kanter og to spisser jobbet bra sammen og var gode til å gjøre det vanskelig for oss. Vi ble litt utålmodige og hang ikke helt sammen. Så ble de slitne, og vi justerte noe i pausen. Vi kunne ikke gjort mye mer enn vi gjorde i den andre omgangen. Da var vi ekstremt uheldige skråstrek udyktige som ikke fikk mål på alle sjansene, sier Solbakken.

Åtte spillere har startet alle de tre første kampene. Landslagssjefen angrer ikke at han ikke har byttet mer på laget, slik rivalene har gjort.

– Jeg kan se for meg avisoverskriftene hvis vi hadde spart spillere og Haaland ikke var på banen.

Knalltøft

Solbakken vet at Sverige kommer til Ullevaal med både revansjlyst og et sterkt lag.

– Det har vært mye snakk om skadene til Sverige, men alle er på stopperplass. De har gode spillere også der, og førstevalg på de fleste andre plasser. De kommer med Forsberg, Kulusevski, Isak, Claesson, Elanga og Cajuste. Det blir knalltøft på alle parametere. Vi må slikke våre sår og være klare både fysisk og taktisk, sier han.





– Jeg skal i møter med lege, fysioterapeut og fysisk trener for å oppsummere. Det er sikkert noen som er slitne i kroppen, og noen er slitne i hodet, som kan være en like stor utfordring. Vi må vi legge en god plan, ta ut det riktige laget og sørge for å ha krefter både i starten og ikke minst slutten av kampen.









(©NTB)