Mbappé reddet Frankrike fra nytt tap

Den lynraske angriperen ble spilt gjennom og brukte farten sin før han dunket ballen opp i nettaket. Mbappé startet kampen på benken og kom inn etter en drøy time.

Andreas Weimann trillet inn 1-0 for Østerrike etter 36 minutter etter et flott angrep.

Uavgjortresultatet var Frankrikes andre i nasjonsligaen. De blåkledde står uten seier på de tre første kampene.

De to andre lagene i gruppen, Danmark og Kroatia, møttes i Parken i København. Kroatiske Mario Pasalic scoret kampens eneste mål. Hele arenaen jublet for 1-1 like før slutt da Jonas Wind fikk ballen i mål, men scoringen ble annullert for offside.

Danmark topper gruppen med seks etter tre kamper, to poeng foran Østerrike og Kroatia. Frankrike er sist med to poeng.

