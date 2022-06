Klaveness til Qatar i slutten av juni

Det opplyser direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt Gro Tvedt Anderssen i Norges Fotballforbund (NFF) til NTB.

Programmet for reisen er ennå ikke fastsatt.

Planen var å reise ned 17. mai, men qatarske myndigheter og VM-komiteen ga beskjed om at de ikke hadde mulighet til et møte likevel. Klaveness var glad for at reisen ble utsatt og presiserte viktigheten av at reisen også inkluderer møter med myndighetene i landet.

Klaveness har fått mye oppmerksomhet og stor støtte i Europa for å ha rettet kritikk mot Fifa og VM-arrangøren i Qatar under Fifa-kongressen i mars. Det har blant annet ført til et samarbeid med Tysklands fotballforbund om finansiering av et senter for migrantarbeidere i Qatar.

VM-sjef Hassan Al-Thawadi var ikke blid på Klaveness under Fifa-kongressen og mente at hun burde ha kontaktet ham før hun holdt sin tale. Om to og en halv uke får de trolig en sjanse til å snakke sammen.