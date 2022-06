Torsdagens direkte TV-sport

11.00: Tennis, Boss Open, åttedelsfinaler. Gress-sesongen i gang, og i denne ATP 250-turneringen fra Stuttgart, Tyskland, er det verdensfirer Stefanos Tsitsipas som er favoritt. Casper Ruud er ikke med, men det er blant andre Andy Murray og Nick Kyrgios. (Viasport 3)

13.00: Golf, Europatouren. Henrik Stensson og Annika Sörenstam innvier sin nye turnering, Volvo Car Scandinavian Mixed Hosted by Henrik & Annika. Med unntak av Stensson selv er ingen av verdenseliten på herresiden med, mens de 72 beste på damesiden er på plass. (Viasat Golf)

13.15: Motorsport, Le Mans. Fritrening 2 fra Le Mans, Frankrike. (Eurosport Norge)

14.45: Motorsport, Le Mans. Fritrening 3 fra Le Mans, Frankrike. (Eurosport Norge)

15.00: Sykkel, Critérium du Dauphiné: 5. etappe fra Thizy-les-Bourgs > Chaintré. 162,5 kilometers kupert etappe, med blant andre Edvald Boasson Hagen, Amund Grøndahl Jansen og UNO X-laget til start. (TV 2 Sport 1/Eurosport1)

16.30: Sjakk, Norway Chess. Dag 9. Tiårsjubileum for Norges største sjakkturnering, med store deler av verdenseliten på plass i Stavanger, inkludert Magnus Carlsen. (TV2 Sport 2)

19.05: Håndball, tysk Bundesliga. Kamp fra 33. i grunnserien: SC DHfK Leipzig – SC Magdeburg. Magdeburg leder tabellen, mens Leipzig jakter spill i Europa. (Viasport 1)

19.45: Motorsport, Le Mans. Hyperpole fra Le Mans, Frankrike. (Eurosport 1)

20.00: Friidrett, Diamond League. Filip Ingebrigtsen skulle delta, men valgte å trekke seg. Dermed er Karoline Bjerkeli Grøvdal den eneste norske deltageren i Roma. Hennes 1500 meter er satt opp til klokken 20.21. (NRK1)

20.00: Baseball, Major League Baseball. Grunnserien: Chicago White Sox (American League Central) – Los Angeles Dodgers (National League West). Fra Guaranteed Rate Field i Chicago, Illinois. (Viasport +)

20.45: Fotball, UEFA Nations League. Nivå 1, gruppe 2 – tredje kamp: Sveits – Spania fra Stade de Genève i Genève, Sveits. (TV 2 Sport Premium 2).

20.45: Fotball, UEFA Nations League. Nivå 2, gruppe 4 – tredje kamp: Norge – Slovenia fra Ullevaal. (TV 2).

20.45: Fotball, UEFA Nations League. Nivå 2, gruppe 4 – tredje kamp: Sverige – Serbia fra Friends Arena, Stockholm. (TV 2).

21.00: Golf, PGA Tour. RBC Canadian Open, Dag 1 fra George’s Golf and Country Club i Etobicoke, Canada. Viktor Hovland er ikke med, og derfor er William Buhl den eneste norske deltageren på start. (Eurosport Norge).

21.45: Motorsport, Le Mans. Fritrening 3 fra Le Mans, Frankrike. (Eurosport 1)

02.00: Ishockey, NHL. Sluttspill, semifinale kamp 5: New York Rangers – Tampa Bay Lightning fra Madison Square Garden i New York. Begge lag har vunnet to kamper hver i best av sju-serien. (Viasport 1)

