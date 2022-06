IOC-toppen ut mot Wimbledons «politiske» startnekt: – Hvis vi tillater dette, har vi tapt

Tyskeren kom med varskuet onsdag kveld i et møte med internasjonale særforbund i olympiske sommeridretter. Han viste til tennisen som et eksempel på hvordan russiske spillere er blitt behandlet forskjellig i tiden etter Russlands invasjon av Ukraina.

– Se på våre tennisvenner. I Paris kunne russere delta som nøytrale utøvere, mens myndighetene i London sier «kommer ikke på tale» om det samme i Wimbledon. Hvis vi tillater dette, og gir etter, har vi tapt, sa Bach.

IOC-sjefen frykter for framtiden hvis Wimbledon-avgjørelsen får en smitteeffekt.

– Åpner du denne døra … I dag er det Russland og Belarus, i morgen kan det være ditt land. Det er ingen land i verden som er elsket av alle.

– Det går mot alle prinsipper vi står for hvis vi lar myndighetene bestemme. Da blir vi et politisk redskap. Vi må bli respektert for rollen vi har, sa Bach.

68-åringen understreket at «alle som støtter krigen (i Ukraina), kan og skal bli sanksjonert mot».

– Men alle som er imot den, må få rettighetene sine respektert. Det bør ikke være sanksjoner mot noen bare for å ha et pass.

Bachs uttalelser er ikke helt i tråd med det IOC-styret uttalte 28. februar – fire dager etter at den russiske invasjonen startet. Da ble særforbund og idrettsarrangører anbefalt å ikke tillate russisk eller belarusisk deltakelse. Hvis dette ikke var mulig, skulle utøvere og lag bli godtatt som nøytrale.

