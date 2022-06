Her er Norges lag mot Slovenia

Inn i laget som Leo Østigårds makker kommer Andreas Hanche-Olsen, som har spilt bare to minutter pluss overtid tidligere under samlingen. De to spilte sammen i Østigårds landslagsdebut i april, da Norge vant 2-0 over Slovakia.

Åtte mann starter for tredje gang på rad i nasjonsligakampene. I tillegg til Hanche-Olsen er unntakene Fredrik Aursnes og Joshua King, som begge startet i Serbia. De får tilbake plassene sine fra henholdsvis Morten Thorsby og Alexander Sørloth, som startet i Sverige. Aursnes tar tilbake ankerrollen i den sentrale midtbanetrioen, og Sander Berge blir igjen indreløper.

Landslaget er inne i en unikt hard samling med fire viktige kamper på bare 11 dager. Det var ventet at Solbakken kunne gjøre flere endringer i kampen mot gruppas svakeste lag i håp om å ha friske bein til hjemmekampen mot Sverige søndag, men spillere som Erling Braut Haaland, Martin Ødegaard, Sander Berge og Mohamed Elyounoussi starter for tredje gang på rad.

Strandberg er en av fem spillere som har vært på banen hvert minutt under samlingen (Ødegaard, Østigård, Ørjan Nyland og Birger Meling er de andre), og den eneste av dem som hviles fra start torsdag. Marcus Holmgren Pedersen, Berge og Elyounoussi, som mangler bare noen minutter på full spilletid, starter også.

Må passe seg

Aursnes, Meling og Holmgren Pedersen er de tre som har fått gult kort i nasjonsligaen og mister kampen mot Sverige om de får en ny advarsel torsdag.

Mathias Normann, som ble sittende på benken i samlingens to første kamper, er blant de fire som havnet på tribunen denne gang. Der setter også Strandberg, Brede Moe og Dennis Johnsen seg.

Slovenia har sin store stjerne i Atlético Madrid-keeper Jan Oblak. Han er også lagkaptein. Gjestene må greie seg uten playmakeren Miha Zajc (utestengt for gule kort) og sin koronasmittede landslagssjef Matjaz Kek. Assistenten Bostjan Cesar leder laget på Ullevaal.

Det gjøres fem endringer i det slovenske laget som tapte 1-4 for Serbia i Beograd. Laget er satt opp i 3-4-1-2-formasjon, men mest sannsynlig vil det framstå i noe som ligner mer på 5-3-2.

Slik er lagene:





Norge (4-3-3):

1 Ørjan Nyland – 22 Marcus Holmgren Pedersen, 21 Andreas Hanche-Olsen, 3 Leo Østigård, 5 Birger Meling – 10 Martin Ødegaard (kaptein), 16 Fredrik Aursnes, 8 Sander Berge – 11 Mohamed Elyounoussi, 9 Erling Braut Haaland, 7 Joshua King.

Reserver: 12 André Hansen, 13 Sten Grytebust – 2 Morten Thorsby, 4 Marius Lode, 6 Patrick Berg, 14 Julian Ryerson, 15 Jens Petter Hauge, 17 Fredrik Bjørkan, 18 Kristian Thorstvedt, 19 Alexander Sørloth, 20 Mats Møller Dæhli, 23 Veton Berisha.

Slovenia (3-4-1-2):

1 Jan Oblak (kaptein) – 2 Zan Karnicnik, 4 Miha Blazic, 23 David Brekalo – 20 Petar Stojanovic, 22 Adam Gnezda Cerin, 14 Jasmin Kurtic, 3 Gregor Sikosek – 21 Benjamin Verbic – 11 Benjamin Sesko, 18 Zan Celar.

Reserver: 12 Vid Belec, 16 Igor Vekic – 5 Jon Stankovic, 6 Jaka Bijol, 7 Jure Balkovec, 8 Sandi Lovric, 9 Andraz Sporar, 10 Luka Zahovic, 13 Domen Crnigoj, 15 Martin Milec, 17 Miha Mevlja, 19 Blaz Kramer.

Dommer: Fabio Verissimo, Portugal.

Kampstart er klokka 20.45 og kampen sendes på TV2.