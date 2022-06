Forbauselse for dansk badmintonprofil – linjedommeren hadde sovnet

Den danske badmintonveteranen Vittinghus fikk en spesiell opplevelse underveis i oppgjøret. Han lot være å slå en ball i troen på at den kom til å gå ut, og deretter kikket han på linjedommeren for å få en reaksjon.

Det skulle vise seg at han slett ikke var så oppmerksom som Vittinghus hadde håpet.

– Det var simpelthen slik at baklinjedommeren hadde sovnet, bokstavelig talt. Han våknet først etter at jeg snakket til ham flere ganger, sier han til danske TV 2.

Vittinghus lå på det tidspunktet under 10-21, 13-15, og han trengte all mulig flyt for å komme tilbake i kampen mot Sen. Dansken henvendte seg til hoveddommeren og krevde å få linjemannen byttet ut.

Det førte igjen til at turneringens overdommer kom på banen og tok seg en prat med den søvnige linjemannen.

– Linjedommeren forsikret visst om at han var opplagt nok til å fortsette, så han fikk bli sittende, selv om jeg fortsatt mener at det ville vært riktig å bytte ham ut, sier Vittinghus.

Han tapte til slutt kampen i strake sett.

