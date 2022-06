Carlsen vant over Vachier-Lagrave etter armageddon, turneringsseieren må vente

Magnus Carlsen med hvite brikker mot franske Maxime Vachier-Lagrave fikk etter hvert store problemer med tiden i partiet i runde åtte. Franskmannen klarte derimot ikke å dra nytte av fordelen, og partiet endte med remis etter 79. trekk.

– Jeg satte meg selv i en vanskelig situasjon, sa Carlsen til TV 2 om sitt et spill. Vachier-Lagrave hadde flere ganger muligheten, men utnyttet den ikke. Nå har ikke Carlsen tapt på 40 partier.

[ – Vanskelig å stoppe VM nå ]

Det hele ble avgjort i armageddon. Carlsen har tapt tre partier på denne måten tidligere i turneringen. Med hvite brikker måtte han vinne partiet. Det klarte han etter 54 trekk og fikk med seg det ekstra poenget.

– Det var bare tull og tøys. Nerver og bare rot, sa Carlsen etter avgjørelsen i armageddon.

Carlsen ledet turneringen med 13,5 poeng mot Anands 13 poeng, mens Shakhriyar Mamedyarov slo inderen og gikk opp i 14,5 poeng.

Etter seieren i armageddon gikk Carlsen opp i 15 poeng.

Magnus Carlsen har vunnet turneringen i 2106, 2019, 2020 og 2021.

Aryan Tari tapte med svarte brikker for nederlandske Anish Giri etter et langt og jevnt parti. De to byttet plass på sammenlagtlisten.

I siste runde fredag er det bulgarske Veselin Topalov som er motstander med svarte brikker for Carlsen. Mamedyarov møter landsmannen Teimur Radjabov.

– Jeg får spille, og de får spille, og så får vi se hvordan det går. Spillet mitt gir i hvert fall ikke særlig selvtillit, sa Carlsen.

Fredag skal det kjempes om seieren og 750.000 kroner i første premie. Annenplassen gir 400.000 kroner.

