OL-håndballen i 2024 kan havne i Paris

Bakgrunnen er klager fra franske NBA-stjerner på at taket i den planlagte basketballarenaen i Paris er for lavt. Dermed er det en mulighet at basketball, en av OLs aller største sporter, flyttes til Lille, og at håndballen flyttes motsatt vei, skriver nyhetsbyrået AP.

Det vil i så fall være en gave for norske OL-turister som ønsker å få med seg en blanding av håndball og andre idretter. Den mulige håndballhallen i Parc de Expositions ligger om lag 30 minutters togtur fra Paris sentrum.

Det skal nevnes at ingen av de norske lagene er kvalifisert per nå. 12 lag skal med i både herre- og kvinneturneringen.

Frankrike er kvalifisert som vertsnasjon, og VM-vinnerne og EM-vinnerne (evt. 2.-plassen bak Frankrike) kommer også med. Resten av plassene fordeles gjennom andre kontinentale mesterskap og deretter OL-kvalifisering våren 2024.

Kritisk

Lille ligger vel tre timers kjøring nord for Paris, og Det internasjonale basketballforbundet (Fiba) er ikke spesielt fornøyd med den mulige flyttingen.

Det skyldes blant annet at det blir umulig for utøverne å bo i OL-landsbyen. Generalsekretær Andreas Zagklis i Fiba stiller også spørsmål ved forholdene på arenaen man vurderer å flytte sporten til.

– Vi føler ikke at utøverne våre burde stå overfor de forholdene som ligger på bordet for øyeblikket. Vil arenaen kunne garantere et trygt spillested på de varmeste sommeren? sa han på et sportsmøte i Lausanne onsdag.

Planen er at basketballen skal spilles på en fotballarena med uttrekkbart tak som tidligere har hatt EM-kamper i både fotball og basketball, samt Davis Cup-finalen i tennis. Mot slutten av turneringen ser man for seg å flytte kamper til Paris.

– Stramt budsjett

Tony Estanguet, leder av arrangørkomiteen i Paris-OL, sa under onsdagens møte at man ikke har vært i en enkel situasjon som følge av alle krisene i verden. Han poengterte at OL-komiteen har et stramt budsjett på 4 milliarder euro å forholde seg til.

– Vi må finne løsninger for å kunne opprettholde ambisjonsnivået mest mulig innenfor budsjettrammene, sa Estanguet.

Samtidig innrømmet han at basketball er en svært viktig OL-sport. Frankrike vant gull både for kvinner og menn i Tokyo-lekene i fjor, som første nasjon siden 1984, og noen av verdens største idrettsstjerner er OL-aktuelle i idretten.

