Uefa med koronaprotokoll i EM – Sjögren trenger lang reserveliste

Ved positive koronaprøver kan spillere bli satt i karantene. Ved større utbrudd i et lag kan det bli nødvendig å kalle inn reserver for å få gjennomført kampene. For hver spiller som kalles inn, må en ut av troppen for godt.

– Vi har en reserveliste med spillere som må holde seg i trening og være forberedt. Normalt vil en slik liste være på kanskje 3-4 spillere, med tanke på eventuelle skader før turneringen. Nå må den være ganske lang, og i øyeblikket er den på det doble, sier Sjögren til NTB.

Han ønsker ikke å fortelle hvem som er på reservelisten, bare at den i øyeblikket består av sju navn. Under presentasjonen av troppen røpet han også at Elise Thorsnes er på lista.

Lista er åpen

Sjögren sier at lista kan endre seg. Han svarer ikke direkte på NTBs spørsmål om noen har takket nei.

– Alle de aktuelle har fått spørsmål om de vil være med på reservelista eller ikke. Som ung spiller sier man gjerne ja med en gang og er kjempehappy for å være med, mens eldre spillere som har hatt forhåpning eller forventning om å bli EM-uttatt, kanskje ikke umiddelbart sier «ja, jeg er med». Vi holder lista litt åpen. Den er for intern bruk, ikke noe vi skal sende inn til Uefa, sier han.

På Uefas nettsted er et dokument som forteller om reglene. Om et lag ikke har 13 friske spillere (inkludert en keeper), kan kampen bli omberammet og spilt innen 48 timer. Om det ikke går, vil laget som ikke kan stille bli dømt til 0-3-tap.

Det betyr at det kan bli avgjørende å ha erstattere å hente.

– Det er positivt at vårt U23-landslag skal spille en kamp i Finland under vår EM-oppladning (23. juni). Flere på reservelista er på U23-landslaget, sier Sjögren.

Koronareglene

[ Ildhushøy ble valgt foran Thorsnes ]

Dette er de spesielle koronareglene for EM-sluttspillet, vedtatt av Uefa i slutten av mai:

* Spillere som tester positivt på koronaviruset regnes formelt som «alvorlig syke» og kan dermed erstattes i troppen med spillere på en reserveliste. En spiller som erstattes kan ikke senere komme inn i EM-troppen igjen.

* Om flere spillere havner i karantene eller isolasjon på grunn av koronautbrudd, vil laget måtte spille kamp så lenge det har minst 13 tilgjengelige spillere (hvorav minst en keeper). Om det kalles inn spillere fra reservelisten, må tilsvarende antall spillere fjernes fra troppen for godt.

* Om et lag ikke har spillere nok til å gjennomføre en kamp, kan den bli omberammet og spilt innen de neste 48 timene, eventuelt på en annen arena. Om dette ikke lar seg gjøre, vil laget som ikke kunne stille lag dømmes til 0-3-tap.

* Lagene må benytte charterfly til alle internasjonale reiser i forbindelse med EM.