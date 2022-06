Nadal om fotskaden: – Kan ikke fortsette slik

Etter sin 14. finaleseier av 14 mulige i Roland-Garros bedyret Nadal overfor publikum i Paris at han skal kjempe videre for å forlenge karrieren. Men spanjolen har slitt med en kronisk fotskade – såkalt Mueller-Weiss-syndrom – i lang tid.

Foran kampen mot Casper Ruud fikk Nadal en injeksjon som bedøvet foten hans, slik at han ikke skulle kjenne smertene underveis i finalen.

– Det er grunnen til at jeg har kunnet spille i disse to ukene. Legen min har satt bedøvelsessprøyter inn i nervene, og det tar bort følelsen i foten, forklarte han på pressekonferansen etter sin 22. Grand Slam-triumf.

– Roland-Garros er Roland-Garros. Alle vet hvor mye denne turneringen betyr for meg. Og jeg gjorde det for å gi meg selv en sjanse her. Men jeg kan åpenbart ikke fortsette å konkurrere med en sovende fot.

Nøkkelavgjørelse

Det betyr at Nadal står ved et avgjørende punkt i karrieren. Han sier at han må finne en løsning på fotproblemet for å kunne fortsette å spille tennis på toppnivå.

– Vi har snakket om mulighetene. Nå vet vi hvor mye det hjelper at vi kan bedøve de to nervene som gir smerter i foten, så da burde vi kunne prøve å få til en behandling som løser dette problemet permanent. Så det skal vi prøve å gjøre i løpet av den neste uken.

– Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal forklare behandlingen på engelsk, men det er snakk om en radiofrekvensinjeksjon i nerven der vi forsøker å brenne bort noe av nerven og skape den påvirkningen vi har hatt nå for en lang periode. Om det fungerer, fortsetter jeg å spille. Om det ikke fungerer, vil historien bli annerledes, sier spanjolen noe kryptisk.

– Jeg må også svare meg selv … jeg må spørre meg selv om jeg er klar til å gjøre et stort inngrep uten å være sikker på om ting går i orden, en større operasjon som ikke garanterer at jeg blir konkurransedyktig igjen. La oss ta dette steg for steg, slik jeg har gjort hele min tenniskarriere.

[ Kommentar: Et langt steg videre, men et langt steg opp ]

Wimbledon i det blå

Storturneringen Wimbledon på gress i London, som Nadal vant i 2008 og 2010, er tre uker unna. Det er foreløpig umulig for 36-åringen å svare på om han fortsetter jakten på flere Grand Slam-trofeer der.

– Jeg kommer til Wimbledon hvis kroppen min er klar for å være der. Slik er det. Wimbledon er ikke en turnering jeg ønsker å gå glipp av. Ingen ønsker det. Jeg elsker Wimbledon, sier han og fortsetter:

– Jeg har hatt mye suksess der, og det er fantastiske omgivelser. Men jeg kan ikke gi dere et klart svar. La oss se hvordan behandlingen fungerer.

Nadal hevder at det ikke er trofeene og rekordene som driver ham til å fortsette, men rett og slett gleden over å spille tennis.

– Det handler ikke om å forsøke å være den største eller å vinne flere Grand Slam-titler enn de andre. Det som driver meg er lidenskapen for sporten, å oppleve øyeblikk som lever i meg for alltid, og å spille foran de beste tilskuerne på de beste arenaene i verden. Lidenskapen for tennis. Og så er det selvsagt slik at den dagen jeg ikke føler at jeg er konkurransedyktig, så nyter jeg det heller ikke.

[ Millionfest for Ruud tross finaletap mot forbildet ]