Milner forlenger med Liverpool

Midtbanespilleren kom gratis fra Manchester City til Liverpool i 2015 og har spilt 289 kamper for klubben.

– Jeg er veldig fornøyd med å bli i en sesong til, sier Milner til Liverpools nettsted.

Milner gjorde sin proffdebut i Leeds tilbake i 2002 og har også spilt for klubber som Swindon, Newcastle og Aston Villa.

– Jeg har aldri tatt det for gitt å spille for denne klubben, og jeg kommer aldri til å gjøre det. En overordnet følelse for meg – og en svært viktig følelse i prosessen – var troen på at jeg fortsatt kan bidra til laget. Klopp var tydelig på hva han mente, og det var en stor grunn til at jeg forlenget kontrakten min, sier Milner.

36-åringen har vært med på å vinne Champions League, Premier League, den engelske ligacupen, FA-cupen, supercupen og VM for klubblag med Liverpool.

