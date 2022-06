Carlsen alene på topp i Norway Chess

Etter Carlsens tap i armageddon for Vishy Anand søndag, lå nordmannen et halvt poeng bak den indiske stormesteren foran den sjette runden mandag. Der slo nordmannen tilbake, mens Anand igjen måtte ut i armageddon mot Anish Giri.

– Det ble interessant: Jeg følte at han nesten hadde remis, men etter trekk 30 spilte han noen halvveis-trekk. Deretter følte jeg at det var vanskelig for ham, sa Carlsen til TV 2.

Det gjør at Carlsen leder Norway Chess foran de tre avsluttende rundene. Det er ett poeng ned til Anand. I neste runde blir det helt helnorsk oppgjør når Aryan Tari sitter på motsatt side av brettet med hvite brikker.

– Målet blir å presse ham litt, men jeg har ikke lagt noen strategi. Jeg tviler på at jeg vil ta store sjanser, sa Carlsen.

Carlsen spilte med hvite brikker mot Mamedjarov, og selv om han måtte vente lenge, fikk han til slutt opparbeidet seg en sterk fordel han ikke ga fra seg.

Mamedjarov hadde til slutt svært lite tid igjen, noe som presset ham til å gjøre feil. Han klarte til slutt ikke å stå imot Carlsens angrep og ga seg etter 57 trekk.

Tari sikret seg en sterk remis mot amerikanske Wesley So, og de måtte dermed ut i armageddon. De spiller for øyeblikket.

