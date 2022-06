Omslaget værmessig skal komme omtrent når kampen starter 15.00 og holder seg trolig noen timer, men arrangøren har en løsning for hånden.

Finalearenaen (Philippe-Chatrier-banen) fikk for få år siden montert et uttrekkbart tak. Det gjør at dårlig vær ikke skal stoppe kampene.

Ruud spiller sin første Grand Slam-finale.

Tidenes lengste finale i grusturneringen i Paris skriver seg fra 40 år tilbake. Da slo svenske Mats Wilander Guillermo Vilas (Argentina) etter 4.42 timers spill.