Lunde og Mørk på rekordjakt – mulig rekordpublikum på gang

Bare to spillere har vunnet mesterligaen seks ganger. Det er Bojana Popovic og Ausra Fridrikas.

Lunde (Viborg to titler, Györ to og Vipers) og Mørk (Larvik, Györ tre og Vipers) står på fem før kveldens finale i Budapest. Den starter 18.00,

Mørk spiller sin siste kamp for Vipers i dag. Hun flytter til Danmark og Esbjerg til sommeren.

42-åringen Lunde har ett år igjen av kontrakten med Vipers, men mye tyder på at hun fortsetter til 2024 der det venter et nytt OL.

Arrangøren har et lite håp om å sette ny tilskuerrekord i kvinnehåndball med over 18.500 tilskuere. På lørdagens semifinaler var det snaut 14.000 på tribunene under begge oppgjørene. Györs finaleplass kan gjøre at det selges ytterligere noen tusen billetter.

I kampen om tredjeplassen (avkast 15.15) spiller Esbjerg med seks norske spillere mot Metz.

Marit Malm Frafjord (36) avslutter en lang og svært suksessrik karriere med den kampen.

[ Lunde pisket bort Metz-marerittet: Vipers til ny Champions League-finale ]