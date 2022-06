Zverev har trolig røket flere leddbånd i ankelen

Tyskeren var uheldig i annet sett og tråkket over da han forsøkte å nå en ball fra Nadal. Overtråkket førte til et unisont gisp fra publikum, og Zverev hylte av smerte mens han rullet rundt på den røde grusen.

Umiddelbart etter fredagens kamp var det ikke klart hvor alvorlig skaden var, men det var tydelig at tyskerens ankel hadde fått seg en real trøkk.

Lørdag skriver Zverev på Instagram at det ser ut som han har røket flere ytre leddbånd i høyrefoten. Det kan tyde på at han blir ute av spill i flere måneder.

– Jeg flyr til Tyskland på mandag for å bli undersøkt ytterligere, og for å legge den beste planen for å bli frisk, skriver Zverev i et innlegg der han takker for støtten fra hele verden.

Den tradisjonsrike Grand Slam-turneringen Wimbledon i London, som starter 27. juni, ryker etter alt å dømme for tyskeren.

Zverev kom til 4. runde i Wimbledon i fjor. Han har fortsatt til gode å vinne en Grand Slam-tittel, men i fjor vant han både OL og ATP-tourfinalen i Torino.

Årets siste Grand Slam-turnering, US Open, spilles i New York i august og september.

