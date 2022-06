Wilander med Ruud-tips: – Gjør finalen til et fem timers langrennsløp

Svensken Wilander vant Roland-Garros i 1982, 1985 og 1988. Han jobber som ekspertkommentator for Eurosport. Wilander kan litt om vintersport og overfører litt derfra når han tenker taktikk for finalen.

– Det beste for ham (Ruud) er å gjøre finalen om til et langrennsløp over fem timer. Ruud er 23 år, Nadal 36. Ruud må stille spørsmålet til Nadal: Hvor mye orker du å løpe?

Wilander mener også at Ruud må stole mer på sitt backhandslag om han skal slå spanjolen.

– Hvis Ruud satser på å løpe rundt for å benytte forehandslaget slik han ofte gjør, tror jeg Nadal vil utnytte det åpne rommet og smadre det.

Ruud er i sin første Grand Slam-finale. Nadal spiller søndag sin 30. finalekamp på dette nivået. Han står med 21 seirer (13 i Roland-Garros) og åtte tap hittil.

Flere tenniseksperter, blant andre Chris Evert, er usikre på om Nadals fysikk vil tåle en lang finalekamp.

– Jeg er usikker på hvilken Nadal vi får se i finalen. Jeg synes han så litt tregere og sliten ut enn normalt i semifinalen, sier Evert til Eurosport.

