Ødegaard om Haaland-presset: – Han bryr seg ikke

– Han bryr seg ikke om det, så han takler det helt fint. Han er den samme han alltid har vært, med fokus på det han skal gjøre. Det er å score mål og hjelpe oss å vinne, sa landslagskapteinen.

Svensk presse har uttrykt forundring over at Haaland (og andre spillere) ikke har vært mer tilgjengelige for mediene. Ståle Solbakken måtte svare på det, om det ikke ville vært lurt å bruke ham mer aktivt for å skape blest.

– Så langt på samlingen har vi spilt én kamp. Han har vært på en pressekonferanse og stilt i et intervju med rettighetshaver. Mer kan man ikke regne med, sa landslagssjefen.

– Dette kommer nok til å bli en «issue» de neste 10-12 årene. Vi får baske med det som best vi kan.

