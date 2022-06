– Vi satt og så semifinalen, og også kampen før. Det han gjør, er helt ekstremt. Det er inspirerende å se en ung nordmann på en så stor scene, og vi gleder oss til å se ham i finalen, sa Ødegaard på pressekonferansen før trening på Friends Arena utenfor Stockholm.

Svenskene er vant til at Norge er vanskelig å hanskes med i vinteridrett, men i tennis, golf og friidrett har de pleid å være bedre. Nå er styrkeforholdet snudd i de idrettene, og Ødegaard fikk spørsmål fra en svensk journalist om Norge nå tenker å gå forbi dem i fotball også.

– Vi får håpe det, det er planen. Sverige har vært en slags storebror som har vært i mesterskap og fått til mer enn oss. Vi håper å snu det, svarte han.

Ståle Solbakken har samme plan.

– Jeg har vokst opp rett ved grensen og holdt med Sverige i alle idrettene dere var bedre enn oss i, som tennis og friidrett, der vi er bedre nå. Vi skal jobbe hardt for å bli bedre i fotball også. Sverige har vært et forbilde på mange måter, et naboland som kvalifiserer seg jevnlig til sluttspill, med en klar filosofi og dyktige trenere, soliditet og disiplin. Jeg håper vi skal komme dit vi også, sa han.

Tennisinteresse

Også han har fulgt med Casper Ruud på rødgrusen i Paris.

– Jeg har sett nesten det som er, og det er inspirerende for oss alle. Jeg ser at mange av gutta er interessert, sa han.

I Serbia skrev avisene vel så mye om Roland-Garros som om nasjonsligakampen i fotball, selv om den lokale helten Novak Djokovic falt allerede i kvartfinalen.

Sverige har for tiden ingen tennisspillere i verdenstoppen, men svenskene har veldige tradisjoner på tennisbanen og virker litt misunnelige når en ung nordmann herjer.

Profesjonelt

Det gjør unge nordmenn i mange idretter. Casper Ruud, Viktor Hovland og Jakob Ingebrigtsen i individuelle idretter, Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard i lagidrett, for å nevne noen.

– Det er mange på omtrent samme alder som markerer seg i ulike idretter. Jeg føler at mange som kommer opp nå, har noe spesielt ved seg. Profesjonalitet kan være en forklaring. Det er mange som gir mye av livet sitt til idretten, og da tror jeg det er større sjanse for å lykkes, sa Ødegaard da han ble bedt om en forklaring.

– Jeg har ikke tenkt så mye på det, men i denne gjengen er det iallfall null egoisme. Alle ofrer seg for hverandre, og det gir grobunn for å ta et steg videre, sa Solbakken.

