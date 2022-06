Hovland raknet etter solid start – falt til delt 64.-plass

Det skjedde til tross for en meget bra start. Hovland noterte birdier på første og tredje hull, men så stoppet det helt opp for nordmannen.

Hovland måtte tåle en bogey på femte hull, og deretter en dobbeltbogey på det sjette hullet. Det ble en ny bogey på hull åtte og dobbeltbogeyer på niende og tiende hull.

24-åringen hentet seg noe inn med birdier på ellevte og tolvte hull, men ustabiliteten var ikke borte. Han havnet i bunkeren på neste hull og måtte tåle bogey der, og innspurten ble det ytterligere én birdie og to bogeyer.

Den norske golfstjernen startet dagen på par, og i løpet av den 3. runden varierte han fra to under til seks over par i turneringen.

Det gjør at nordmannen foran siste dag ligger på delt 64.-plass blant de 70 spillerne som klarte cuten i turneringen.

I skrivende stund deler tre mann ledelsen i Ohio. Billy Horschel, Denny McCarthy og Jhonattan Vegas er åtte slag under par.

[ Hovland trøbler videre, men klarte cuten i Ohio ]