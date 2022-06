Györ til Champions League-finale: Keeper-Solberg med to mål

– Jeg fikk beskjed om at jeg skulle starte kampen da vi begynte med oppvarmingen. Det er vanlig, sa Solberg til NTB.

– Det er jo klasseforskjell fra i fjor. Da tapte vi semifinalen på straffekast. Nå er det mulig å spille om trofeet. Jeg gleder med veldig til i morgen.

Solberg hadde ni redninger i førsteomgangen. Det ga henne en stopp-prosent på cirka 40. I tillegg fikset hun to scoringer etter å ha kastet ballen over hele banen og inn i tomt Esbjerg-bur.

Uten et slikt keeperspill kunne Györ ha vært i trøbbel til pause. I stedet var stillingen 15-15.

Om scoringene sa Solberg dette: – Det skjer automatisk (at jeg prøver å score). Hvis jeg tenker, er det lettere å bomme. Det er som alt annet: Er man inne i god boble og spiller en god kamp, går alt lettere.

Det ble ganske fort til 21-18-ledelse for hjemmefavoritten noe inn i andreomgangen. Etter dette kom ikke Esbjerg seg à jour igjen.

Støtte

Solberg overlot plassen i målet til Amandine Leynaud et kvarter før slutt. Det var et godt bytte. Leynaud fortsatte der Solberg hadde startet.

Dermed kunne Solberg, Stine Bredal Oftedal og Veronica Kristiansen juble for finaleplassen. Oftedal noterte fem Györ-mål på sju skudd, mens Kristiansen fikk inn to av tre.

Oftedal kom til intervjusonen med en blå nese.

– Jeg fikk en smell i første angrep. Jeg tror ikke det er et brudd, men en brist. Det gjør vondt, men det skal gå bra å spille finalen, sa hun til NTB.

Solbergs tvillingsøster Sanna Solberg-Isaksen scoret på ett av to forsøk mot søsteren.

Det var 13.800 tilskuere inne i MVM Dome i Budapest. Og cirka 10.000 av dem var ungarere. Dermed kokte det skikkelig i perioden Györ stakk fra Esbjerg.

Preget

Henny Ella Reistad scoret og scoret (åtte totalt), men det var ikke nok. Med seg på det danske laget hadde hun Vilde Mortensen Ingstad (fem mål), Marit Malm Frafjord, Kristine Breistøl (fem) og Marit Røsberg Jacobsen (to).

Esbjerg fikk et rødt kort (tre utvisninger) på Mette Tranborg tidlig etter hvilen. Det ble et tungt fravær for det danske laget, mente en tydelig preget Frafjord etter kampen.

– Jeg vet ikke hvor riktig det røde kortet var, men det påvirket spillet vårt i forsvar. Der har Mette en sentral rolle, og i tillegg mistet vi en venstrehendt bakspiller, sa veteranen til NTB.

– Det er superirriterende at vi ikke klarer å ta oss til finalen. Jeg hadde håpet på en bedre avslutning, la Frafjord til mens tårene presset på.

Kampen var 36-åringens nest siste etter en lang og innholdsrik i karriere.

