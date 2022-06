Nadal til finale på walkover etter at Zverev skadet seg stygt: – Tøft å se ham gråte

Tyskeren lå og vred seg i smerter etter et realt overtråkk. Han stønnet høyt og ble fraktet ut av banen i rullestol. Etter en liten pause ble det klart at Zverev ikke var i stand til å kjempe videre.

Han inntok banen på krykker og takket Nadal for kampen.

– Jeg er veldig lei meg på hans vegne. Han er en veldig god kollega på touren, og jeg vet hvor mye han kjemper for å vinne en Grand Slam. Jeg er sikker på at han en gang vil vinne, og ikke bare en. Jeg ønsker ham alt det beste. Han er en av de største utfordrerne når han spiller som dette. Det er vanskelig å si mye i denne situasjonen, sa Nadal i et intervju med arrangøren.

Seieren på walkover sikret Nadals 14. finale i Roland-Garros. Spanjolen har aldri tapt en finale han har spilt på grusen i Paris, og han jakter på sin 22. Grand Slam-tittel. Han er mestvinnende på herresiden foran Roger Federer og Novak Djokovic, som begge har 20 hver.

– Det er en drøm å være i finalen nok en gang, men det er tøft å se ham gråte slik, sa Nadal.

Han har nylig uttalt at årets Roland-Garros fort kan bli hans siste. 36-åringen har den seneste tiden slitt med flere skader og ser ut til å nærme seg karriereslutt.

I finalen venter enten Casper Ruud eller kroatiske Marin Cilic, som møtes senere fredag.

I strupen

Zverev har på sin side aldri vunnet en Grand Slam. Han var nærmest i finaletapet for Dominic Thiem i US Open i 2020. Det er den eneste finalen han har spilt på ATPs ypperste nivå.

Fredag gikk han rett i strupen på Nadal og brøt ham allerede i det første servegamet. Deretter gikk tyskeren opp i 4-3 før den spanske gruskongen brøt tilbake.

Nadal var deretter nære ved å bryte på 5-4 og med det vinne settet, men tyskeren holdt unna. Settet måtte til slutt avgjøres i et spennende tiebreak.

Der vartet begge vartet opp med svært gode slag. Zverev hadde fire settballer på 6-2, men Nadal kjempet seg mesterlig tilbake og vant til slutt 10-8.

Bruddfest

I sett nummer to brøt de to hverandre totalt ni ganger. Nadal måtte vente helt til sitt femte servegame før han holdt sin egen serve.

Deretter gikk Zverev opp i 6-5 før Nadal i sitt sjette game skulle kjempe om å få kampen til tiebreak.

I det siste poenget falt Zverev om etter et stygt overtråkk og måtte gi seg.

