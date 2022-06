Mol/Sørum trekker seg – Mol/Berntsen slått ut av Latvia-turnering

De tapte sin første kamp i gruppespillet for østerrikske Robin Seidl/Philipp Waller 1-2 torsdag, og de skulle etter planen ut i to nye kamper fredag. På Instagram opplyser Sørum at det ikke blir noe av.

«Grunnet medisinske årsaker har Anders Mol og jeg bestemt oss for å trekke oss fra turneringen. Nå drar vi hjem og sørger for at vi er klare for VM i Roma neste uke», skriver han.

Duoen vant nylig en turnering i tsjekkiske Ostrava.

Mathias Berntsen og Hendrik Mol er ute av verdenstour-turneringen i Jurmala etter tap for Cherif Younousse/Ahmed Tijan fra Qatar i den siste gruppekampen.

Det qatarske stjerneparet Cherif Younousse/Ahmed Tijan trengte i likhet med det norske paret å vinne for å sikre avansement til utslagsrundene.

Det første settet var svært jevnt. Det norske paret holdt følge til 20-20 da Cherif/Ahmed fikk inn det avgjørende overtaket og settet med 22-20.

I det andre settet tok det qatarske paret føringen med et par poeng på 8-6 og økte ledelsen utover i settet til 21-12 og 2-0-seier.

Berntsen og Mol tapte torsdag for Brasil-duoen Renato/Vitor Felipe, men fikk en opptur da de slo deres landsmenn Alison/Guto.

