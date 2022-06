Dette er mannen som skal stanse Ruud

33 år gamle Cilic har vunnet 20 titler på ATP-touren, inkludert US Open i 2014 der han slo selveste Roger Federer. Han har tatt seg til finale i Wimbledon (2017) og Australian Open (2018).

Han var ranket som nummer tre fra januar til april i 2018, men de siste sesongene har han ligget mellom 20.- og 50.-plass.

Cilic og Ruud har møttes to ganger tidligere. Nordmannen vant først i åttedelsfinalen i Roma i 2020 med 6-2, 7-6. Deres siste møte var i 2. runde i Montreal i fjor. Da endte det 6-3, 3-6 og 6-3 til Ruud.

– En av de beste

Den 198 centimeter høye kroaten har en kraftfull serve som sin forse. Han kommer fra en tøff femsetter mot russiske Andrej Rublev.

– Jeg mener at han (Ruud) er en av de beste spillerne på touren, spesielt på grus. På grus har han vært utrolig, og i løpet av de tolv siste månedene har han vunnet så mange titler. Han trives helt klart bra på det underlaget, sa Cilic etter seieren over Rublev.

– Det vil bli en vanskelig kamp, men jeg må ha fokus på meg selv. Jeg har spilt bra her og har en god serve. Jeg må selvsagt levere mitt beste for å holde tritt med disse toppspillerne, sa Cilic, som har spilt inn over 280 millioner kroner (30 millioner dollar) i karrieren.

– Kampene man drømmer om

Ruud har åtte titler på ATP-touren og vant sist i ATP 250-turneringen i Genève, men 23-åringen aldri tidligere vært nærmere enn 4. runde i en Grand Slam-turnering.

Han har spilt inn 60 millioner kroner (6,4 millioner dollar). Han er ranket som nummer åtte og har sjuendeplassen fra 4. april til 9. mai denne sesongen som best.

– Dette er kampene man drømmer om å spille. Forhåpentlig også finalen hvis det er mulig. Jeg må være veldig fokusert og vise mitt beste spill i semifinalen. Marin har spilt fantastisk hele uka, og det kommer til å bli nok en tøff kamp, sa Ruud om fredagens motstander.

Kampen starter tidligst klokka 17.30 fredag.

FAKTA

Dette er tennisspilleren Marin Cilic:

* Navn: Marin Cilic

* Nasjonalitet: Kroatisk

* Alder: 33 år (født 29. september 1988)

* Høyde/vekt: 198 cm/89 kg

* Verdensranking: 23.-plass

* Seire/tap 562/317

* Proff siden: 2005, 280 millioner kroner innspilt

* ATP-titler: 20.

* Beste Grand Slam-resultater: Seier US Open (2014), finale i Australian Open (2018), finale i Wimbledon (2017), semifinale i Roland-Garros (2022).

Dette er tennisspilleren Casper Ruud:

* Navn: Casper Ruud

* Alder: 23 år (født 22. desember 1998)

* Høyde/vekt: 183 cm/77 kg

* Klubb: Snarøya Tennisklubb

* Verdensranking: 8.-plass

* Seirer/tap 143/79

* Proff siden: 2015, 60 millioner kroner innspilt

* ATP-titler: 8 (Buenos Aires i 2020, Genève, Båstad, Gstaad, Kitzbühel og San Diego i 2021, Buenos Aires, Genève i 2022).

* Beste Grand Slam-resultater: Semifinale i Roland-Garros (2022), 4. runde i Australian Open (2021), 3. runde i US Open (2020), 1. runde i Wimbledon (2019, 2021).

