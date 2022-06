Team Ruud slår tilbake mot Rune: – Ren løgn

Ruud tok seg til semifinalen i Rolland-Garros etter 3-1-seier over Rune.

Ifølge det danske tennistalentet ropte Casper Ruud opp i ansiktet på ham da de to var på vei inn i garderoben.

– På vei til omkledningsrommet skal hans og hans team passere meg. Teamet er egentlig snille og greie, men så går han (Ruud) direkte bort til meg og roper «JAAA» rett opp i ansiktet mitt, sa den 19 år gamle dansken til avisen Ekstra Bladet.

– Det er rett og slett ren løgn, skriver far og trener Christian Ruud til NRK.

– Du kan juble ute på banen og alt det du vil og være glad. Det gjør jeg selv også når jeg vinner. Men det er veldig dårlig stil. Vis tross alt litt respekt, la Rune til.

Ruud roste sin motstander for hans spill etter kampen, men kom også med en stikkpille da han mente at Rune snart burde se å bli voksen. Det var en henvisning til at dansken ga uttrykk for sin frustrasjon da spillet ikke gikk helt hans vei.

Ifølge Ruud var det flere ganger at Rune ville ha en ball sjekket om den var ute, selv om den var klart ut. Dansken gikk hele tiden og kjeftet på noe ute på banen.

Respekt

Ruud og Rune har vist seg som to forskjellige spillere på touren. Ruud savnet i likhet med dansken respekt etter kampen.

– Jeg kjenner ikke Holger personlig, men man har sett på TV at det kan være mye drama til tider. Han er ung og ny, og det kan unnskyldes. Men når man er på en stor scene, er det kanskje på tide å vokse opp litt. Det er andre spillere som også kan bli frustrert og sint og knuse racketer, men jeg synes det går an å vise litt respekt mot motstanderen. Det han viste i dag, sto det ikke så mye respekt av i min verden, sa Ruud til norske medier i Paris.

Rune på sin side mente han har vist Ruud respekt.

– Jeg sa «Bravo» flere ganger da han hadde gode slag. Jeg har sagt mange ganger til pressen at han er en utrolig spiller, spesielt på grus. Jeg har stor respekt for det. Jeg vet ikke hvor det kommer fra, sa han.

– Kastet ikke bort moren

På et tidspunkt ropte han «forlat, forlat» angivelig til sin mor, som dro fra arenaen. Hun kom tilbake senere i kampen. Rune tilbakeviser at han «kastet ut» moren sin.

– Jeg elsker min mor, og jeg sendte henne ikke bort. Når jeg er frustrert, kan det hjelpe at enten min mor eller trener drar så jeg ikke har to å referere til. Hun dro også på et tidspunkt mot Stefanos (Tsitsipas) for å gi meg ro. Det styrer hun, ikke jeg, skriver Rune på Twitter.

