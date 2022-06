Rune beskylder Ruud for å hovere etter nattens duell

Ifølge det danske tennistalentet ropte Casper Ruud opp i ansiktet på ham da de to var på vei inn i garderoben.

– På vei til omkledningsrommet skal hans og hans team passere meg. Teamet er egentlig greie og søte, men så går han (Ruud) direkte bort til meg og roper «JAAA» rett opp i ansiktet mitt, sa den 19 år gamle dansken til avisen Ekstra Bladet.

– Du kan juble ute på banen og alt det du vil og være glad. Det gjør jeg selv også når jeg vinner. Men det er veldig dårlig stil. Vis tross alt litt respekt, la han til.

Ruud roste sin motstander for hans spill etter kampen, men kom også med en stikkpille da han mente at Rune snart burde se å bli voksen. Det var en henvisning til at dansken ga uttrykk for sin frustrasjon da spillet ikke gikk helt hans vei.

Ifølge Ruud var det flere ganger at Rune ville ha en ball sjekket om den var ute, selv om den var klart ut. Dansken gikk hele tiden og kjeftet på noe ute på banen. Han fikk blant annet sin mor til å forlate tribunen etter å ha ropt noe til henne.

