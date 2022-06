Rune ber om ro og ønsker Ruud lykke til

– Det er mye prat om min og Casper Ruuds kamp i går. Jeg hadde en bra turnering, og Casper spiller sin første semifinale i en Grand Slam i morgen. La ham jobbe, og la meg nyte mine gode resultater og noen dager med fri. Lykke til i morgen Casper Ruud, skriver Rune i en Instagram-story.

Den kommer kort tid etter at dansken tapte kampen og raste mot Ruud etter kvartfinalen i storturneringen. Rune uttalte at nordmannen hadde ropt «JAAA» opp i ansiktet på ham da de to var på vei inn i garderoben.

– På vei til omkledningsrommet skal han og hans team passere meg. Teamet er egentlig snille og greie, men så går han (Ruud) direkte bort til meg og roper «JAAA» rett opp i ansiktet mitt, hevdet den 19 år gamle dansken overfor avisen Ekstra Bladet.

Casper Ruud har på sin side avvist påstandene overfor Discovery.

– Det er feil, det han påstår. Det er virkelig ikke det som skjedde. En stor løgn, og det er skuffende å bli løyet om, sier den norske tennisstjernen.

