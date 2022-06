Mol/Sørum tapte åpningskampen i Latvia

Det to lagene fulgte hverandre i scoren i førstesettet fram til 17-17. Derfra og inn klarte det norske paret å sikre å sikre seg overtaket. De utnyttet to settballer og tok åpningssettet med 21-19.

Østerrikerne var best innledningsvis i det andre settet og ledet blant 15-8 uten at de norske gutta fant noen mottrekk. Det endte med 21-11 til Seidl/Waller, og et skillesett måtte til.

Partene fulgte hverandre tett fram til østerrikerne gikk opp til en 12-9-ledelse. De ga aldri ifra seg initiativet og dro i land settet og kampen med 15-13.

Det var østerrikerne første seier over det norske paret.

Fredag skal Mol/Sørum ut mot André/George fra Brasil og esterne Kusti Nölvak/Mart Tiisaar.

De regjerende OL-vinnerne vant den første verdenstour-turneringen i Ostrava, Tsjekkia.

I neste uke starter VM i Roma.

