Hovland snudde vond start i Ohio

Hovland gikk runden på ett slag under par etter seks birdier, tre bogeyer og en dobbeltbogey. Nordmannen var to slag over par etter de første fore hullene, men deretter gikk det bedre for ham.

Det ble ingen drømmestart på den første runden av PGA-turneringen i Ohio for Viktor Hovland, da han drivet ut i skogen på det første hullet, og måtte innkassere en bogey.

Hovland svarte med par og birdie på de to neste hullene, før han havnet i bunkeren på hull fire, og endte opp med en dobbeltbogey og to slag over par.

[ Viktor Hovland avsluttet svakt i Texas da Burns vant etter omspill ]

Ustabil runde

Oslo-gutten fortsatte en svært ustabil første halvdel av runden, med birdier og bogeyer om hverandre. Etter de ni første hullene sto Hovland på par.

Med én bogey, to birdier og sju par på de siste ni hullene avsluttet Hovland ett slag under par. Alle har ikke gått ferdig runden enda, men da nordmannen var ferdig lå han fire slag bak de sju spillerne som deler ledelsen.

[ Hovland statist i PGA-mesterskapet – Thomas vant etter vilt drama ]

Nummer sju

Hovland har slitt på golfbanen den siste tiden, med en 18.-plass i Austin som beste resultat de siste fem PGA-turneringene.

24-åringen er ranket som nummer sju i verden. Amerikanske Scottie Scheffler er ranket som nummer en.

Japaneren Hideki Matsuyama ble underveis i sin første runde vinket av banen. Det viste seg at en av køllene hans hadde et ulovlig merke på seg, noe som førte til at US Masters-vinneren ble diskvalifisert.

[ Tidligere verdensener klar for saudisk superliga ]