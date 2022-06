Fotballkvinnene tror ikke banestormere vil ødelegge i EM

Flere av de mest dramatiske episodene har vært på engelske arenaer, noen ganger ledsaget av vold mot spillere eller trenere.

– Jeg har faktisk opplevd banestorming selv, i en mesterligakamp med Chelsea, men jeg regner med at det går bra i EM. De som jobber rundt mesterskapet har en plan, og jeg er ikke bekymret for det, sier Guro Reiten til NTB.

Tidligere var slike episoder nesten utenkelige i kvinnefotball, men stigende tilskuertall har gjort problemet aktuelt også der. I EM ligger det an til fulle arenaer og mange tilskuere.

Under Chelseas mesterligakamp mot Juventus i desember tok en mann seg inn på banen. Han gikk omkring mens han filmet seg selv med mobilen, inntil han ble skuldertaklet av Chelsea-spiss Sam Kerr og gikk rett i bakken.

– Det ble bare en helt merkelig situasjon. Jeg synes selvfølgelig ikke noe om at tilskuere tar seg inn på banen. Det er en grunn til at vi er ute på banen og at tilskuerne sitter på tribunen. Jeg håper det blir slutt på banestormingen, for det er farlig, rett og slett, sier Maren Mjelde til NTB.

Lidenskap

I det siste er det særlig når lag har vunnet noe eller unngått nedrykk at det har vært omfattende tilfeller av banestorming.

– Jeg kan skjønne tilskuerne, som er lidenskapelig opptatt av lagene sine, men de får heller feire fra tribunen, sier Mjelde.

– Det er ikke noe jeg har fulgt med på eller fått med meg. Jeg tenker at det er arrangørens ansvar. Vi må bare stole på dem, sier Maria Thorisdottir.

– Jeg har aldri tenkt tanken at det er noe å bekymre seg for i EM, sier Vilde Bøe Risa.

Repetisjon

Mennenes landslagssjef Ståle Solbakken opplevde banestorming til og med på Ullevaal i marskampene.

– Det skjer for det meste når laget har oppnådd noe, og tilhengerne deres vil feire, men det er en uting. Spillere, trenere og andre settes i fare, sier han til NTB.

– Men samtidig vil vi ikke tilbake til gjerdene.

I mange år var fotballtilhengere stengt inne bak gjerder, men det ble endret etter Hillsborough-katastrofen i 1989, da 97 mennesker ble klemt til døde på en overfylt ståtribune. Da gjerdene ble fjernet, uteble banestormingen. Det var i årevis en veldig respekt for skiltene som fortalte at det var forbudt å ta seg inn på banen. Nå later den til å være borte.





– Kanskje må vi repetere det, sier Solbakken.





(©NTB)