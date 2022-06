Carlsen tok sin første seier i Norway Chess: – Utrolig deilig

Carlsen måtte spille armageddon de to første rundene, men torsdag fikk han spillet mer på gli og kontrollerte til slutt inn triumfen over Radjabov etter 36 trekk.

– Utrolig deilig å få den seieren. Jeg er veldig fornøyd med spillet mitt generelt i dag, sa Carlsen til TV 2.

Nordmannen står med 5,5 poeng etter torsdagens runde og innehar tredjeplassen. Det er to poeng opp til ledende Viswanathan Anand fra India. Han trengte armageddon for å komme seg forbi kinesiske Wang Hao torsdag.

Amerikanske Wesley So ligger på 2.-plass med et halvt poeng mer enn Carlsen.

Press

Carlsen ledet partiet helt fra starten, der han tidlig la press på Radjabov, som brukte en del tid mer enn nordmannen. Etter 15 trekk viste brettet fordel til Carlsen, og 31-åringen hadde samtidig et tidsovertak på 40 minutter.

Derfra og ut fant Carlsen de beste trekkene, og han hadde en solid fordel etter 30 trekk. Videre kontrollerte han inn seieren. Radjabov måtte i store deler av partiet finne det ene trekket som ikke ville gi nordmannen en stor vinnende fordel, og til slutt måtte han gi tapt.

Fredag venter nederlandske Anish Giri på den andre siden av brettet. Carlsen spiller da igjen med hvite brikker.

Tari-tap

Aryan Tari lå lenge godt an mot Maxime Vachier-Lagrave, men 22-åringen ble til slutt flere nummer for liten for den franske stormesteren og tapte med hvite brikker. Han møter bulgarske Veselin Topalov fredag.

– Det er veldig vanskelig å tape med hvite brikker. Jeg skal prøve å nullstille så godt jeg kan til i morgen, sa han.

