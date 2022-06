Smerud håper at U21-lagets sluttspilljakt pirrer publikum

Det norske ungdomslandslaget er med for fullt i kampen om sluttspillplass i Georgia og Romania neste år. Med seier i de tre kvalifiseringskampene mot Kroatia (fredag), Finland (10/6) og Aserbajdsjan (14/6), er saken klar.

Kampene mot gruppeleder Kroatia og nestjumbo Aserbajdsjan spilles på Marienlyst i Drammen, og Smerud håper på støtte fra hjemmepublikum.

– Jeg skjønner at det er mye fotball å velge mellom, men om folk vil se de kommende heltene, så er dette en tropp med gode spillere og høyt nivå. Kampen mot Kroatia vil bli spilt på et godt fotballmessig nivå, og jeg tror det absolutt vil være verd å ta turen for å se på, sier Smerud til NTB.

Om laget lykkes, vil det være bare tredje gang på 24 forsøk at Norges U21-landslag har tatt seg til sluttspill. Både i 1998 og 2013 endte det med bronse.

Attraksjoner

U21-lagets sluttspilltørke har altså ikke vært like langvarig som A-landslagets, som ved neste mesterskap vil ha vart i 24 år. Årets ungdomsgjeng har muligheten til å overgå stjerner som Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland, som ikke greide å hjelpe U21-laget til sluttspill.

– Gutta har en mulighet til å skrive historie, men det er mange som har fått OK liv og karrierer selv om de ikke har lyktes i kvalifiseringer, påpeker Smerud.

– Lagene vi møter, har også gode spillere å kikke på. Når folk flest hører om nye stjerner så har vi som regel møtt dem. Jeg husker for eksempel da Martin Ødegaard som 15-åring herjet med Bernardo Silva i en U21-kamp. Sånt er gøy å se tilbake på.

Forrige gang Norge sikret sluttspillplass for U21, spilte blant andre Ørjan Nyland, Stefan Strandberg og Omar Elabdellaoui. De slo et fransk lag med Raphaël Varane, Antoine Griezmann og Alexandre Lacazette.

Spennende innspurt

Kroatia leder gruppa fire poeng foran Norge, men har spilt en kamp mer. Østerrike er på 2.-plass, men har bare en kamp igjen å spille og kan ikke bli gruppevinner. Finland er to poeng bak Norge og er også med i kampen om EM-billett.

– Vi vet at det er et trangt nåløye, og det er også litt oppoverbakke når vi må vinne alle tre kampene, men jeg tror guttene er veldig klar for utfordringen. Jeg er iallfall klar for den, sier Smerud.

– Mange av spillerne har vært i aldersbestemte sluttspill før og vet hvor gøy det kan være. Vi føler oss ganske trygge på at vi har en god sjanse.

Bananskall

Han advarer mot å tro at jobben er gjort om det blir seier mot Kroatia. Kampen mot finnene i Åbo blir også en tøff utfordring.

– Kroatia er fysisk sterke og scoret sine mål mot oss på dødball da de slo oss 3-2. De er smarte og vanskelige å spille mot. Finland har imponert meg og spilte til tider Kroatia av banen da de slo dem borte. Aserbajdsjan er et bananskall til slutt, men jeg håper vi får en finale mot dem i Drammen etter å ha vunnet de to første, sier Smerud.

De ni gruppevinnerne og den beste toeren går direkte til sluttspill. De øvrige toerne møtes to og to i omspill om de fire siste plassene i sluttspillet.