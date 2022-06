Ruud-kamp avsluttes i natt – Nadal kritisk

Kvartfinalen mellom Nadal og Novak Djokovic ble avsluttet etter klokken 1 natt til onsdag. Nadal vant 3-1 i sett i en kamp som varte i fire timer og tolv minutter.

– Det er for sent, uten tvil, sa Nadal natt til onsdag.

[ Her er hele kampoppsettet for onsdagens tennis og annen tv-sport ]

– Jeg skjønner den delen av bransjen, og at TV betaler mye penger. Vi må finne en balanse, la han til.

Onsdag kveld spilles den historiske kvartfinalen mellom Ruud og Holger Rune. Kampen er satt opp på hovedbanen og starter ikke før 20.45. Gårsdagens kamp mellom Djokovic og Nadal startet litt etter 21.

– TV bestemmer. Det er verden vi lever i, sa Djokovic.

Kampene i Grand Slam-turneringer for herrer avgjøres over fem sett. Snitt-tiden for kampene ligger på omkring 2 timer og 45 minutter.

Ruuds kamper så langt i Roland-Garros har vart i 3.49 timer, 2.10 timer, 3.28 timer og 2.32 timer.