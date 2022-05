Etter to sett så det meste ut til å gå Zverevs vei, men spenningen var på ingen måte utløst. Alcaraz slo tilbake og jobbet hardt for å tvinge thrilleren ut i et femte sett.

Det gikk akkurat ikke. Zverev ble hakket for sterk i tiebreak og vant kvartfinalen med sifrene 6-4, 6-4, 4-6, 7-6 (9-7). Avgjørelsen falt etter tre timer og 18 minutter på rødgrusen i Paris.

Zverev er for andre gang semifinaleklar i Roland-Garros. Han har aldri før tatt seg til finalen i Grand Slam-turneringen.

