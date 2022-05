Statistikken som taler for Ruud: – Vet jeg vil være fysisk sterk nok

23 år gamle Ruud kom inn til Roland-Garros med 222 kamper spilt på herrenes tennistour (ATP). Danske Rune på sin side har akkurat rundet 50 kamper.

19 år gamle Rune debuterte på ATP-touren i fjor. Tidligere i år kom hans første tittel da han gikk til topps i ATP 250-turneringen i München.

Onsdag venter Ruud på motsatt halvdel i Paris. Her må Ruud finne seg i å være favoritt.

– På papiret er jeg helt klart det. Jeg er seedet, og det er ikke han. Han er ung og har alt å vinne og ingenting å tape. Jeg har vært det (favoritt) litt i alle kamper jeg har spilt, men jeg kommer nok til å kjenne på litt press på onsdag, men jeg skal tenke at jeg har kommet så langt at alle her er gode. Alle er her for en grunn, sa Ruud på pressekonferansen i Paris.

Runes fire seirer som har sørget for Ruud-møtet, er de første seirene hans i Grand Slam-sammenheng. Dansken har kun spilt to kamper i Grand Slam tidligere. Begge endte med tap.

Klar for lang kamp

I Grand Slam-kamper er det best av fem sett som gjelder, i motsetning til tre i de øvrige turneringene med lavere status. Der har Rune lite erfaring. Ruud har tross sin korte karriere betydelig mer å fare med på den fronten.

Rune har kun spilt én kamp over fem sett tidligere. Da ble det tap. Ruud på sin side har opplevd det åtte ganger og vunnet halvparten av dem.

Mandag fortalte Ruud om en mer moden versjon av seg selv i årets utgave av turneringen, hvor han kun har vært i tredje runde tidligere.

– Jeg har ikke stresset og følt på nervene fordi jeg vet det vil bli et langt race. Selv om man vinner i tre strake sett, vil man være der ute i lang tid. Er det fem sett, vet jeg at jeg vil være fysisk sterk nok, sa nordmannen.

Snarøya-spilleren snudde 1-2 til 3-2 mot Sonego i den tredje runden tidligere i turneringen i Paris.

En annen statistikk som taler i Ruuds favør før kampen, er seiersprosenten i kamper som har gått til et avgjørende sett (enten tre eller fem): Ruud har 38-18 i avgjørende sett, mens Rune har vunnet seks og tapt elleve.

Rune har imponert

Disse tallene kan gagne Ruud hvis kampen blir jevn, men det har ikke vært tilfellet for Rune, som har imponert en hel tennisverden på vei mot kvartfinalen. Dansken har kun tapt ett sett. Det kom mot verdensfirer Stefanos Tsitsipas i forrige kamp.

Ruud har på sin side kun vunnet i strake sett ved én anledning i årets Roland-Garros.

– Hvis jeg spiller min tennis, kan jeg slå nesten alle på touren. Jeg må være i øyeblikket, for hvis ikke kan alle også slå meg, sa Rune på sin pressekonferanse mandag.

Ruud har slått sin danske motstander alle tre ganger de har møttes. Alle kampene endte med seier i strake sett. Fasiten for den fjerde kampen kommer onsdag.

---

Casper Ruud og Holger Rune møtes til kvartfinale i tennisturneringen Roland-Garros. Her er kampene de har spilt så langt i turneringen:

Casper Ruud:

1. runde:

Jo-Wilfried Tsonga (Frankrike) 3-1 : 6-7 (6-8), 7-6 (7-4), 6-2, 7-6 (7-0).

2. runde:

Emil Ruusuvuori (Finland) 3-0 : 6-3, 6-4, 6-2.

3. runde:

Lorenzo Sonego (Italia) 3-2 : 6-2, 6-7 (3-7), 1-6, 6-4, 6-3.

4. runde:

Hubert Hurkacz (Polen) 3-1: 6-2, 6-3, 3-6, 6-3.

Holger Rune:

1. runde:

Denis Shapovalov (Canada) 3-0 : 6-3, 6-1, 7-6 (7-4).

2. runde:

Henri Laaksonen (Sveits) 3-0 : 6-2, 6-3, 6-3.

3. runde:

Hugo Gaston (Frankrike) 3-0 : 6-3, 6-3, 6-3.

4. runde:

Stefanos Tsitsipas (Hellas) 3-1 : 7-5, 3-6, 6-3, 6-4

---