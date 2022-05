Nadal før Djokovic-møte: – Kan være min siste kamp her

16 år etter at rivalene møttes for første gang, i kvartfinalen av Roland-Garros i 2006, skal Nadal og Djokovic måle krefter for 59. gang i karrieren. Det skjer igjen i kvartfinalen på rødgrusen i Paris tirsdag kveld.

Nadal jakter på sin 14. tittel i Roland-Garros og sin 22. Grand Slam-tittel totalt. Spanjolen topper statistikken over flest Grand Slams på herresiden, med én mer enn nettopp Djokovic og Roger Federer.

Karrieren til Nadal, som fyller 36 år på fredag, nærmer seg slutten. Kampen mot Djokovic kan bli hans siste i Roland-Garros.

– Hver kamp jeg spiller her, vet jeg ikke om det er min siste kamp i Roland-Garros, sa Nadal på en pressekonferanse mandag.

Han vet at det blir vanskelig å slå Djokovic, som nylig vant en Masters-turnering på grusen i Roma.

– Det blir en tøff utfordring for meg. Han har vunnet ni kamper på rad og har vunnet her i strake sett i hver kamp. Han kommer til å være selvsikker, sa Nadal om kvartfinaleoppgjøret mot verdenseneren, ifølge nyhetsbyrået AFP.

[ Nadal slet seg til seier og møter Djokovic i kvartfinalen i Roland-Garros ]

Nadal-støtte fra tribunen

Nadal måtte slite for å ta seg videre i fjerde runde mot Felix Auger-Aliassime. Kampen mot canadieren ble en femsetter som varte i fire timer og 21 minutter. Til slutt vant Nadal med settsifrene 3-6, 6-3, 6-2, 3-6, 6-3.

Djokovic gjorde på sin side kort prosess i fjerde runde mot argentinske Diego Schwartzman. Den serbiske verdenseneren vant med 6-1, 6-3, 6-3.

– Jeg er glad for at jeg ikke brukte for mye tid på banen fram til kvartfinalen, med tanke på at jeg møter ham (Nadal) i Roland-Garros. Det er alltid en fysisk krevende kamp, i tillegg til alt annet, sa Djokovic.

«Alt annet» kan sikte til motstanden Djokovic kan forvente å få fra tribunen. Publikummet i Frankrike buet da serberens navn ble nevnt da Nadal ble intervjuet etter sin kamp mot Auger-Aliassime.

Djokovic fikk i det minste ønsket sitt om å spille på kvelden oppfylt. Nadal håpet å unngå kveldskamp fordi «luftfuktigheten er høyere, ballen går langsommere og det kan bli mye tyngre forhold».

[ Dansk tennissensasjon utmanøvrerte verdensfirer Tsitsipas – møter Ruud i kvartfinalen i Paris ]

Ruud i kvartfinalen

Djokovic leder 30-28 i kampene innbyrdes med Nadal, men spanjolen har slått Djokovic sju av ni ganger i Roland-Garros. Den ene av seirene til Djokovic kom for ett år siden, da serberen vant i semifinalen over Nadal før han slo Stefanos Tsitsipas i finalen.

Den tredje store favoritten i Paris, stjerneskuddet Carlos Alcaraz, er også på samme side av tablået som Nadal og Djokovic. 19-åringen fra Spania møter verdenstreer Alexander Zverev i kvartfinalen. Vinneren av den kampen møter seierherren i oppgjøret mellom Nadal og Djokovic i semifinalen.

På den andre siden av tablået har Casper Ruud nådd kvartfinalen. Nordmannen slo polske Hubert Hurkacz i fjerde runde mandag.

Før årets turnering hadde Ruud aldri klart å komme seg forbi tredje runde i Roland-Garros. På veien til kvartfinalen har Ruud i tur og orden slått Jo-Wilfried Tsonga, Emil Ruusuvuori, Lorenzo Sonego og Hurkacz.

Nå venter den danske tennissensasjonen Holger Rune i kvartfinalen, etter at han slo verdensfirer Tsitsipas i fjerde runde. I den siste kvartfinalen møtes Andrej Rublev og Marin Cilic.

[ Ruud til historisk kvartfinale i Roland-Garros: – Ett av mine store mål ]