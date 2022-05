Dansk tennissensasjon utmanøvrerte verdensfirer Tsitsipas – møter Ruud i kvartfinalen i Paris

Den danske 19-åringen vant til slutt kampen 7-5, 3-6, 6-3, 6-4.

Dansken brøt Tsitsipas to ganger i det siste settet, men måtte kjempe for avansementet. Tsitsipas reduserte til 4-5, men Rune taklet presset og vant et langt siste servegame.

Han jublet vilt da avansementet var i boks.

Rune, som slo 14.-seedede Denis Shapovalov (Canada) i den første runden, lar seg dermed ikke stoppe helt ennå. Etter å ha tatt seg forbi Henri Laaksonen (Sveits) og franske Hugo Gaston, sto han overfor en virkelig tøff kamp mandag.

Han gikk imidlertid svært respektløst til verks og avgjorde kampen etter fire sett. Han var svært god med backhandslagene langs linjen og frustrerte i lange perioder den greske verdensfireren.

I kvartfinalen venter Casper Ruud, som slo polske Hubert Hurkacz tidligere mandag. Rune har tapt alle de tre gangene han har møtt Ruud tidligere. Sist tap kom i Monte Carlo Masters tidligere i år. Den turneringen vant nettopp Tsitsipas.

