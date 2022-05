Casper Ruud til historisk kvartfinale i Roland-Garros

Ruuds beste singelresultat var tidligere fjerde runde i Australian Open i 2021 og årets Roland-Garros-turnering. Mandag sikret han seg ny bestenotering med seier 6-2, 6-3, 3-6, 6-3.

Hurkacz er kjent for sin svært sterke serve, og foran oppgjøret hadde han ikke tapt eget servegame hittil i årets utgave av Roland-Garros. Det skulle endre seg mot en svært energisk og presis Ruud.

Ruud hadde aldri møtt den polske 25-åringen tidligere, men det norske tennisesset la ingenting mellom og utspilte til tider motstanderen.

– Det føles fantastisk. Å nå kvartfinale i en Grand Slam har vært ett av mine store mål denne sesongen. Da jeg kom hit kjente jeg meg litt mer erfaren, sa Ruud til arrangøren etter kampen.

Han berømmet også Hurkacz, som vanligvis har hardcourt som sitt favorittunderlag.

– Han har blitt veldig mye bedre på grus og blitt en farligere spiller. Målet i dag var å sende mange server tilbake til ham. Jeg fikk anledning til å kontrollere mange poeng, sa Ruud til arrangøren etter kampen.

– Det så litt mørkt ut i det fjerde settet, men jeg fikk brutt ham to ganger, fortsatte han.

Tung serve

Ruud var spesielt god på de tunge servene til Hurkacz, som til tider kan nå en fart på rundt 250 km/t. Ruud er seedet som nummer åtte, mens Hurkacz er nummer tolv.

Ruud måtte kjempe lenge og hardt mot italienske Lorenzo Sonego i tredje runde, og selv om han startet kampen mot Hurkacz godt, måtte han også kjempe noe for å sikre triumf og avansement.

Dermed er Ruud for første gang klar for kvartfinale i singel i en Grand Slam-turnering. Der møter han vinneren av oppgjøret mellom danske Holger Rune og verdensfirer Stefanos Tsitsipas (Hellas). Den kampen pågår for øyeblikket.

Han nådde kvartfinalen i double i Wimbledon i fjor.

Tidligere har han vært nærmest i Australian Open i 2021. Der endte han opp med å trekke seg fra 4.-rundeoppgjøret mot russiske Andrej Rublev grunnet skade.

Mandag var det derfor knyttet spenning til om Ruud kunne innfri på favorittunderlaget i Paris. Grussesongen startet trådt for Ruud, men han forsvarte tittelen i Genève (ATP250) i uken før Roland-Garros.

Mange servebrudd

Kampen startet litt spesielt. I løpet av de fem første servegamene hadde stadig ikke Hurkacz vunnet på egen serve og lå under 1-4. Det initiativet ga ikke Ruud fra seg og sikret seg det første settet med 6-2.

I det andre settet fikk han igjen en god start med brudd i Hurkacz’ første servegame. Han beholdt også sine egne server og vant 6-3.

Deretter skulle imidlertid Hurkacz kvikne til og med det løfte spillet sitt. Han brøt Ruud én gang i det tredje settet og vant 6-3. I det fjerde settet startet de begge med å bryte hverandre én gang hver i løpet av de første fire servegamene.

I det neste servegamet brøt Ruud igjen Hurkacz. Dermed hadde nordmannen alt i egne hender, og han kastet det ikke bort. Til slutt kunne han juble for avansement med 6-3-seier.