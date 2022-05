Mol og Sørum vant Ostrava-turneringen: – En mental seier

Den tsjekkiske duoen Ondrej Perusic og David Schweiner skapte lenge trøbbel for nordmennene og kunne sikret seieren i det andre settet, men slik gikk det ikke. De regjerende OL-mestrene fra Norge slo tilbake og vant finalen 15-21, 23-21, 15-13.

– Det smaker enda bedre når det er så jevnt. Jeg er veldig stolt av hva vi presterer mentalt i dag. Det er utrolig vanskelig å spille mot lag i flytsonen på hjemmebane, sier Anders Mol til NTB.

– De feide over oss i første settet, og det var så vidt at vi ikke tapte i det andre, men vi klarte å snu om, ta noen viktige poeng og holde kodet kaldt. Det var helt fantastisk å vinne til slutt. En mental seier, fortsetter han.

Unnet dem seieren

Tsjekkerne hadde to matchballer i det andre settet som de ikke klarte å utnytte. I seiersintervjuet på Viaplay uttrykte virket Mol nesten lei seg for å vinne foran hjemmehåpet.

– Jeg er veldig stolt over å stå her med nok en tittel her i Ostrava, men jeg synes også synd på de tsjekkiske gutta. Det er deres tredje gang i finalen, og de er et såpass bra lag at de også virkelig fortjente å vinne denne tittelen, sa Mol.

Overfor NTB utdyper han at de unnet tsjekkerne, som er gode venner av dem, seieren.

– Hadde de tatt den, hadde det vært greit, men de er nødt til å slå oss, og vi hadde like lyst på seieren som dem.

Sørum slet med skuldra

Den norske duoen gjorde flere feil klarte ikke å hamle opp med Perusic og Schweiner i det første settet. En mulig forklaring på den tøffe starten er at Sørum har slitt med en vond skulder og en liten kink i nakken i turneringen.

– Det var vanskelig å komme i gang, men da han først fikk tatt noen baller, så kom vi i en bra flyt, sier Mol.

Den vonde skulderen og oppladningen til VM, som spilles i Roma i midten av juni, gjør at duoen er usikre på om de deltar i verdenstourturneringen i latviske Jurmala til uka.

– Vi skal ta en god middag nå og diskutere det, sier Mol.

I Latvia stiller uansett Mathias Berntsen og Hendrik Mol i kvalifiseringen. På kvinnesiden er Sunniva Helland-Hansen og Emilie Olimstad Norges håp.

