Fotballherrene slutter med Qatar-markeringer: – Naturlig

I fjor var det norske laget først ute med markeringer for menneskerettigheter og endringer hos VM-verten Qatar, og de fortsatte med å vise fram slagordet «Human rights on and off the pitch» gjennom hele året.

I juni kommer kamper i Uefas nasjonsliga, og det vil skje uten fellesmarkeringer fra spillerne mot den omdiskuterte golfstaten.

– Vi gikk gjennom hele kvalifiseringen til et VM i Qatar og markerte ganske tydelig våre standpunkter. Lise (Klaveness, fotballpresident) har også gitt tydelig beskjed om hvor NFF står. Nå går vi inn i en Uefa-kvalifisering til et EM i Tyskland, og da er det naturlig at vi sender den ballen videre til ledelsen og de som har mulighet til å påvirke oppover i systemet, sa Meling på en pressekonferanse foran søndagens trening på Ullevaal.

Norge spiller borte mot Serbia onsdag og møter deretter Sverige (b), Slovenia (h) og Sverige (h).

Strategi

Fotballpresident Klaveness har tidligere forklart grepet overfor NRK og sa da at NFF vil løfte markeringsansvaret mot Qatar vekk fra spillerne.

– Vi skal ta i bruk alle virkemidler for å sette press inn mot VM for å få til endringer. Vi vil fortsatt vurdere å bruke kampdager, selv om det ikke lenger er VM-kvalifisering. Vi vil løfte det vekk fra spillerne, som er en del av NFFs strategi. Politisk arbeid må ligge til ledelsen, sa Klaveness.

Hun avviser at NFF har gjort endringen for å unngå å legge press på Erling Braut Haaland, som i disse dager gjennomfører en overgang til Emiratene-eide Manchester City.

– Virkelig ikke, dette har vi holdt på med i over et år. Det internasjonale strategiarbeidet, som skal vedtas nå i juni, har hele veien vært sånn at det politiske arbeidet skal overtas av styret.

[ Rekdal: - VIF er en komplisert klubb å lede ]

– Opp til hver enkelt

Landslagssjef Ståle Solbakken fikk også spørsmål om Haaland og hvilket ansvar spillerne har når de velger seg en klubb som eies av omdiskuterte regimer med rykte for å bryte menneskerettighetene.

– Vi må ikke komme dit hen at du må være politiker for å være idrettsutøver. Da blir det vanskelig. Og det må være opp til hver enkelt hvor mye man vi gå i dybden, sette seg inn i ting og utdype sine meninger, sier Solbakken.

– Jeg ber spillerne om å være seg selv. Og hva jeg snakker med den enkelte om, må få være opp til oss.

Meling vil ikke kommentere Haalands klubbvalg eller svare på hvilke vurderinger han selv ville gjort om en klubb som Manchester City eller Paris Saint-Germain (Qatar-eid) skulle ønsket å hente ham.

– Jeg kan ikke gå rundt og snakke om andre og bruke energi på hva resten av landslagsspillerne gjør av vurderinger. Jeg gjør mine vurderinger i min karriere, sier lysluggen.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen